Вече тренира с Ботев Пловдив, но го спрягат за турски тим: Каква ще е съдбата на крило на Лудогорец?

Колумбиецът Емерсон Родригес вече тренира с Ботев Пловдив, но турски журналист постави под въпрос официалното преминаване на крилото под наем на "Колежа". Фланговият състезател е собственост на Лудогорец, a финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов анонсира, че футболистът се готви с "жълтo-черните" на лагера в южната ни съседка. Шенол Чивиджик обаче твърди, че Емерсон е попаднал в полезрението на втородивизионния Сакарияспор.

Сакарияспор е хвърлил око на Емерсон Родригес

По-негова информация 25-годишният южноамериканец вече е включен в трансферния списък на клуба. Твърди се, че от Сакарияспор вече са влезли в контакт с Родригес, и искат да финализират трансфера в кратки срокове, ако се стигна до споразумение с Лудогорец.

ÖZEL! Sakaryaspor, Bulgaristan Süper Lig ekiplerinden Ludogorest'ten 25 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Emerson Rodriguez'i gündemine aldı.



🖋Oyuncu ile son görüşmeleri yapan Sakaryaspor yönetimi, kulüple anlaşması halinde transferi kısa sürede bitirmeyi amaçlıyor.… pic.twitter.com/kbzGG1MpJI — Şenol Çivicik (@SCivicik) January 24, 2026

Колумбиецът има договор с Лудогорец до зимата на 2027 година. Той така и не успя да се наложи в българския шампион, като през този сезон има повече мачове за втория отбор на "орлите", отколкото за представителния тим. Емерсон Родригес се присъедини към разградчани в началото на миналата година от Интер Маями срещу 1.11 милиона евро. От тогава той е записал 20 мача за мъжкия отбор, в които е вкарал 2 гола и е дал 6 асистенции. Но през този сезон той е изиграл повече мачове за дубъла (9), отколкото за първия тим (8).

По-вероятно изглежда пристигането му в Ботев Пловдив, като по всяка вероятност дали при "канарчетата", или при турците той ще играе под наем.

