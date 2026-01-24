Война на математика: Украйна стартира революционен проект за дронове (ВИДЕО)

Украйна стартира революционен проект, наречен Mission Control, който ще интегрира всички операции с дронове в една-единствена цифрова система. Министърът на отбраната Михайло Федоров обяви, че е подписал заповедта, която дава начало на система за управление на безпилотни летателни апарати за бойната екосистема DELTA. Отсега нататък всеки екипаж ще въвежда в нея типа на дрона, точката на излитане, маршрута и мисията.

„Премахваме хартиената армия, която отнема време и отвлича вниманието на военните. Всички данни се генерират автоматично въз основа на реалната работа на екипажите. За първи път командирите получават пълна картина на изпълнението на мисията в реално време – без ръчни доклади и бюрокрация“, подчерта Федоров.

Следваща стъпка: същата система за контрол на артилерията

Той добави, че следващата стъпка ще бъде стартирането на подобна система за контрол на артилерията.

„Скоро ще разполагаме с пълна информация за екипажите на дроновете, командирите, месечните рейтинги и статистиките за целия корпус. Това ще ускори управленските решения – без да е необходим ръчен режим или интуиция“, написа новият военен министър на Украйна в Telegram.

"Военна математика"

Федоров отбеляза също, че правителствената отбранителна платформа Brave1 разполага с отдел по военна математика и този опит вече се разширява за отбранителните системи. „Преминаваме от хаос и фрагментирани данни към контролирана, технологична война, където решенията се вземат въз основа на точни цифри, а не на предположения“, подчерта Федоров.

Михайло Федоров по-рано заяви, че доброволецът Серхий Стерненко се е присъединил към екипа му и е станал негов съветник по въпросите на „увеличаване на използването на безпилотни летателни апарати на фронта“. Министърът добави, че опитът на Стерненко ще спомогне за реализирането на общата визия за повишаване на ефективността на безпилотните единици.

