Ас на ЦСКА е апетитна хапка за араби и бразилци, "армейците" отхвърлят 7-цифрена оферта

Халфът на ЦСКА Бруно Жордао е попаднал в радара на клубове от Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Бразилия. Новината съобщава реномираният журналист Руди Галети. Според информацията в офиса на "червените" е пристигнала оферта от 1 милион евро от Обединените арабски емирства. "Армейците" са отхвърлили предложението и към момента нямат намерения да се разделят с 27-годишния португалец. В бъдеще обаче столичани може и да размислят.
От ОАЕ предлагат 1 милион евро за Жордао
"ЦСКА плати 500 000 евро на Радомяк, за да подпише с Жордао, така че подобна оферта би представлявала печалба. В момента българският гранд не е склонен да приеме, но с конкретни оферти на масата ситуацията може да се промени. Дискусиите продължават и трансфер през следващите седмици или следващото лято остава възможен.", се твърди в публикацията.
🚨🔥 EXCL | Clubs from UAE, Saudi Arabia and Brazil are showing strong interest in Bruno Jordão after his standout first part of the season at CSKA Sofia.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 23, 2026
A UAE team is ready to bid around €1m for the former Lazio and Wolves player.
All the details ▶️ https://t.co/hZqIsLH3Cc pic.twitter.com/CDyrtN4S6k
Бруно Жордао се превърна в ключов играч за ЦСКА през есенния полусезон, след като пристигна през лятото от полския Радомяк Радом. За "армейците" португалският халф има 15 мача, в които е вкарал 3 гола и е направил 1 асистенция. Жордао има договор с ЦСКА до 2028-а година, а клубът го счита за централна фигура в своя проект.
"ЦСКА в момента провежда тренировъчен лагер в Анталия, Турция, подготвяйки се за решаващата втора част от сезона. Основната цел на клуба е да се класира за европейските турнири, което обяснява защо ЦСКА не бърза да продаде един от най-важните си играчи", обяснява Руди Галети.
ОЩЕ: Легенда на "Армията": "Синият" балон много бързо се пука! ЦСКА ще вземе първото място и няма да го даде дълги години