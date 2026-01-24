Войната в Украйна:

Ас на ЦСКА е апетитна хапка за араби и бразилци, "армейците" отхвърлят 7-цифрена оферта

24 януари 2026, 15:16 часа 201 прочитания 0 коментара

Халфът на ЦСКА Бруно Жордао е попаднал в радара на клубове от Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Бразилия. Новината съобщава реномираният журналист Руди Галети. Според информацията в офиса на "червените" е пристигнала оферта от 1 милион евро от Обединените арабски емирства. "Армейците" са отхвърлили предложението и към момента нямат намерения да се разделят с 27-годишния португалец. В бъдеще обаче столичани може и да размислят.

От ОАЕ предлагат 1 милион евро за Жордао

"ЦСКА плати 500 000 евро на Радомяк, за да подпише с Жордао, така че подобна оферта би представлявала печалба. В момента българският гранд не е склонен да приеме, но с конкретни оферти на масата ситуацията може да се промени. Дискусиите продължават и трансфер през следващите седмици или следващото лято остава възможен.", се твърди в публикацията.

Бруно Жордао се превърна в ключов играч за ЦСКА през есенния полусезон, след като пристигна през лятото от полския Радомяк Радом. За "армейците" португалският халф има 15 мача, в които е вкарал 3 гола и е направил 1 асистенция. Жордао има договор с ЦСКА до 2028-а година, а клубът го счита за централна фигура в своя проект.

"ЦСКА в момента провежда тренировъчен лагер в Анталия, Турция, подготвяйки се за решаващата втора част от сезона. Основната цел на клуба е да се класира за европейските турнири, което обяснява защо ЦСКА не бърза да продаде един от най-важните си играчи", обяснява Руди Галети.

Джем Юмеров
