"Светлините на града" с Чарли Чаплин: Най-великият финален кадър в историята на киното (ВИДЕО)

95 години след премиерата си, безмълвната романтична комедия на Чарли Чаплин "Светлините на града" ("City Lights") продължава да се смята за един от най-великите филми в историята на киното. Финалните моменти са ключът към вечната репутация и до днес се изучават от киномани и филмови създатели. Самият Чаплин признава, че това е неговият любим филм: "Мисля, че е солиден, добре направен." Но зад това лаконично определение стои години творчески труд, милиони долари и безкрайно внимание към детайла.

Историята и героите

"Светлините на града" разказва трогателната история на Скитника – любим герой на Чаплин, влюбен в незряща продавачка на цветя (Вирджиния Черил), която го бърка с милионер. За да ѝ помогне, Скитникът се захваща с различни занимания – от уличен чистач до боксьор – за да събере пари, с които тя да плати наема си и да отиде при лекар, способен да излекува слепотата ѝ.

Месеци по-късно, когато Скитникът излиза от затвора, той открива, че тя вече вижда и управлява успешен цветарски магазин. Последният кадър – Скитникът гледа влюбено и замечтано към нея, а тя го разпознава и му отвръща с усмивка – е считан за един от най-великите финали в историята на киното.

Този финал е пример за чиста, неподправена емоция, която не се нуждае от думи. "Това беше толкова чисто", казва Чаплин за начина, по който е снимана сцената. Дори Вирджиния Черил, която прави своя филмов дебют, усеща нещо необичайно по време на снимките: "Тя знаеше, че му дава това, което иска, и той реагираше по различен начин – като самия персонаж."

Магията на финала

Чарлз Марланд, автор на книгата "BFI Classics", смята финалната сцена за определящ пример за майсторството на Чаплин: "Той знаеше как да кадрира сцените, за да засили емоционалния ефект. Камерата се приближава от среден план към близък, а саундтракът е сложен и емоционален."

Джефри Ванс, американски филмов историк, биограф и автор, известен с изследванията си върху Чарли Чаплин и класическото кино, допълва, че актьорската игра на Чаплин и Черил е толкова деликатна, че почти не се усеща "игране": "Скитникът наблюдава и се чуди какво мисли тя. Беше толкова чисто."

Една от причините, поради които "Светлините на града" продължава да резонира десетилетия по-късно, е решението на Чаплин да не показва категоричен завършек. Романтиците вярват, че продавачката на цветя приема Скитника заради добротата му, но някои зрители смятат, че няма шанс тя да тръгне с него. Този отворен финал оставя емоционалното решение в ръцете на публиката – гениален похват, който малко режисьори умеят да постигнат.

Труд, отдаденост и рекорди

Създаването на "Светлините на града" е истински труд на любовта. Когато камерите започват да се движат на 27 декември 1928 г., Чаплин вече е най-известният човек в света – мултимилионер с пълен творчески контрол над филмите си. Въпреки че "говорещите" филми вече навлизат в Холивуд, той настоява "Светлините на града" да остане без диалог.

Чаплин прекарва цяла година в работа, а заснемането продължава до септември 1930 г. Първата среща между Скитника и продавачката, когато тя го бърка с милионер, е заснета 342 пъти – рекорд, който все още е уникален за "Гинес".

Бюджетът на филма е 1,5 милиона долара (около 30 милиона днес), но усилията си заслужават: "Светлините на града" донесе три пъти повече от бюджета си на боксофиса и получи възторжени рецензии, а репутацията му само се засилва с времето.

Наследство и влияние

Финалът е вдъхновил десетки филми – от "The 400 Blows" и "Moonlight" до "Manhattan" на Уди Алън и дори анимацията "Monsters, Inc." на Pixar. Много режисьори са опитвали да уловят интимната сила на последния кадър, но малко са успели.

Джефри Ванс обобщава: "Силата и поезията на "Светлините на града" се крие в последния кадър – Скитникът се усмихва и мечтае за по-светло бъдеще. Почти 100 години и десетки хиляди "говорещи филми" по-късно, никой друг финал не е успял да се доближи до това."

Въпреки сатирата на "Modern Times", вдъхновяващия финал на "The Great Dictator" и комедийните сцени на "The Gold Rush", "City Lights" остава най-устойчивият и обичан филм на Чаплин. Простотата на историята, деликатността на актьорската игра и универсалната човечност на Скитника правят този филм вечна класика.

"Затова Чаплин беше гений", казва Ванс. "Той беше в собствен клас.", допълва той, цитиран от BBC.