Политическият трус „Радев“: Какво следва след голямото напускане?

България се събуди в нова политическа реалност. След драматичната седмица, в която Румен Радев официално напусна „Дондуков“ 2, държавният глава вече не е просто институция, а потенциален нов играч на терена на партийната политика. Докато новата стопанка на президентството Илияна Йотова се подготвя за спешни консултации за нов служебен премиер, въпросът, който вълнува всички, е само един: кога и под каква форма ще се появи проектът „Радев“?

„Часът на истината“ – следващата седмица

Въпреки че Радев запази мълчание в обръщението си към нацията в понеделник и по време на предаването на властта в петък, отговорите се очакват съвсем скоро. Бившият говорител на служебните му кабинети Антон Кутев прогнозира, че конкретика за следващите ходове ще има още в първите дни на следващата седмица.

Според Кутев, досега Радев е бил ограничаван от Конституцията, която не позволява на действащ президент да развива партийна дейност. „Сега, след като официално е извън институцията, той вече може да действа. Тези действия най-вероятно ще станат видими съвсем скоро“, посочи Кутев пред NOVA. Той е категоричен, че до момента не са водени разговори за конкретни листи, за да се спази законът до последната секунда.

Новият играч и „отворената врата“ на Борисов

Очакванията към новия проект са огромни – както във вътрешнополитически план (борба с корупцията, конституционни промени и реформа в съдебната власт), така и по отношение на външнополитическия курс на страната. Кутев изрази надежда, че Радев ще събере достатъчно подкрепа, за да управлява без тежки компромиси, макар че за ключови въпроси като Висшия съдебен съвет диалогът ще бъде неизбежен.

Интригата се засилва и от неочакваното „намигване“ от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който наскоро обяви, че вярва повече на Радев, отколкото на ПП-ДБ. Бившият външен министър Ивайло Калфин разчете това като „отворена врата за бъдещи разговори“ и призова формациите да не чертаят червени линии преди изборите.

Ерата „Йотова“: Първата жена президент на ход

Междувременно вниманието е насочено и към Илияна Йотова. Тя поема поста в критичен момент и пред нея стои задачата да намери фигура за служебен министър-председател, която да успокои напрежението и да подготви честни избори.

„Първата жена президент на България ще се опита да изгради свой собствен образ“, прогнозира Ивайло Калфин. По думите му Йотова е политик, който знае как да постига целите си. Въпреки дългата им обща история в БСП, тя ще трябва да докаже своята независимост в една изключително фрагментирана политическа среда.

Какво предстои?

Следващите няколко дни ще бъдат решаващи за българската демокрация. Ако прогнозите на Кутев се сбъднат, до средата на седмицата ще разберем дали Радев ще заложи на изцяло нова партия, или ще оглави широко обществено движение. Едно е ясно: напускането на президентския пост не е край, а началото на нов, вероятно още по-бурен етап от кариерата на Румен Радев.

Картите са на масата, а България чака да види следващия ход.

