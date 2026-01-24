Битката за чиста София: Мобилизация в критичните райони, извозват стотици тонове отпадъци

Столичната община влезе в решителна фаза на борбата с натрупаните отпадъци. След като няколко района на София се оказаха затрупани от преливащи контейнери, през последните дни се наблюдава засилено присъствие на сметосъбираща техника и екипи на терен. Според информация от пресцентъра на общината, работата в най-засегнатите зони вече е в напреднал етап.

„Слатина“ и „Подуяне“: 128 тона боклук за денонощие

В районите „Слатина“ и „Подуяне“ ситуацията постепенно се стабилизира. Само за изминалото денонощие от тези две части на София са извозени рекордните 128 тона отпадъци.

В „Слатина“ днес работят четири специализирани машини. Графикът обхваща ключови обекти и пътни артерии, сред които районите около Летище „Васил Левски“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“ и ул. „Гео Милев“. Екипите са насочени и към вътрешнокварталните улици в „Редута“, ж.к. „Яворов“, ж.к. „Христо Смирненски“ и кв. „Христо Ботев“.

Паралелно с това, в „Подуяне“ други четири камиона почистват каретата около бул. „Владимир Вазов“, ул. „Черковна“ и бул. „Ботевградско шосе“. Акцията обхваща и гъсто населените квартали „Хаджи Димитър“ и „Левски Г“.

„Люлин“ под обсада от почистваща техника през уикенда

Най-големият софийски район – „Люлин“, е обект на специален план за действие през почивните дни. Общо осем сметосъбиращи камиона ще работят в района, като целта е да бъдат обслужени всички микрорайони, както и кв. „Филиповци“.

От Столичната община уточняват, че по-голямата част от критичните натрупвания около контейнерите вече са премахнати. В почистването участват съвместни екипи на Столичното предприятие за третиране на отпадъци и общинското дружество „Софекострой“.

Планът за действие: Под контрол ли е ситуацията?

Кризата, която предизвика сериозно обществено недоволство, изглежда е на път да бъде овладяна, твърдят от „Московска“ 33. Преди дни Николай Неделков, координатор на Кризисния щаб и директор на Столичния инспекторат, увери в ефира на bTV, че общината разполага с ясен план.

„Ситуацията е под контрол. През последната седмица имаме реално и измеримо подобрение,“ заяви Неделков, подчертавайки, че се работи до пълното нормализиране на сметоизвозването.

Какво следва?

Въпреки оптимистичните данни за извозените тонажи, столичани остават бдителни. За мнозина въпросът не е само в изчистването на сегашните камари, а в дългосрочната устойчивост на системата за сметосъбиране. От Столичната община са категорични: усилената работа ще продължи, докато и последното „засметяване“ около контейнерите не бъде отстранено.

