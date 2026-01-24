Мъри Стоилов посъветвал Херо за един от трансферите на Ботев Пловдив

Наскоро една от най-емблематичните фигури в българския футбол се завърна край тъчлинията, за да спаси един от родните грандове. В края на октомври месец опитният специалист Димитър Димитров - Херо, застана начело на Ботев Пловдив в опит да помогне на "канарчетата" да запазят мястото си в елита. За момента стратегията му сработва, като тимът заема 11-о място във временното класиране. Както е известно, от края на 2024 година насам Ботев изпитва сериозни финансови затруднения след напускането на бившия собственик Антон Зингаревич.

Херо обясни защо Ботев Пловдив залага на чуждестранни играчи

Клубът бе поет от Илиян Филипов, но ситуацията остана притеснителна. Имаше опасност Ботев Пловдив дори да фалира или да започне наново от Трета лига, но все пак успя да се укрепи и да остане в елита. Това обаче имаше висока цена. Клубът закри втория и третия си отбор, а редица играчи напуснаха първия състав. Преди началото на сезон 2025/26 "жълто-черните" направиха куп свободни трансфери и сделки за скромни суми, за да съберат отбор за предстоящата кампания.

Имайки предвид това, на "Колежа" залагат предимно на чужденци. Димитров коментира въпроса в специално интервю пред Sportal.bg, като заяви: "На пазара няма български футболисти. Ако има, те са обвързани с договори, а цените са изключително големи. Ние нямаме никакъв шанс да вземем български футболист. И затова разчитаме повече на нашата школа, опитваме се да интегрираме в мъжкия отбор повече футболисти. Основата ще бъде от нашата школа и чужденци, които успея да намеря. Спазваме правилото на БФС и ще продължаваме да го спазваме. Това е наше задължение."

Мъри Стоилов посъветвал Херо за трансфера на Тиндано

През настоящия трансферен прозорец Ботев се подсили с един от играчите на Гьозтепе, където треньор е българският специалист Станимир Стоилов. Херо призна, че именно неговият колега му е предложил да закупят Закария Тиндано: "Преди да успеем да вземем Браян от Германия имахме проблем с намирането на краен защитник, след като Йорданов напусна и замина за ЦСКА. Бях се обърнал към Станимир Стоилов, ако има млади футболисти, които да ми помогнат на този етап, и той ми предложи този вариант (б.а. Закария Тиндано). Съгласих се. Имах наблюдения, гледах го и смятам, че той е перспективен млад футболист, който съм убеден, че много ще ни помогне."

За напускането на Око-Флекс, Йорданов и Оджо

Херо коментира и напускането на Андрей Йорданов в посока ЦСКА, Армстронг Око-Флекс в Левски и Абрахам Оджо в полския Ракув: "Важни бяха, но това е част от футбола. Незаменими хора няма, винаги се намират заместници. Надявам се да сме намерили достойните хора. Действително е трудно, когато излизат водещи футболисти, но с времето ще намерим достойни техни заместници."

