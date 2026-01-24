Легенда на "Армията": "Синият" балон много бързо се пука! ЦСКА ще вземе първото място и няма да го даде дълги години

Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов коментира шансовете на "армейците" да се борят за титлата в Първа лига този сезон. В момента "червените" се намират на 5-а позиция с актив от 31 точки - на 13 от лидера в класирането Левски (44). Младенов, който е извел ЦСКА до две титли като треньор, вярва в шансовете на бившия си тим. Той даде специално интервю пред Gong.bg, в което коментира случващото се в клуба, работата на Христо Янев, селекцията и дали "червените" имат истински шанс за първото място.

Стойчо Младенов вярва в шансовете на ЦСКА

Младенов даде положителна оценка за настоящето състояние на клуба и работата на Христо Янев. Според него 46-годишният специалист е успяла да събуди като индивидуалност всеки един играч и е вкарал агресия в отбора. Младенов отличи формата на "армейците", отбелязвайки че се изкачват в таблицата, и изрази надежда, че скоро ще се докоснат до върха и ще се конкурират за титлата. Наскоро собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев заяви, че вижда ЦСКА като един от фаворитите този сезон. По този повод Младенов каза пред Gong.bg:

"Това не е новина. ЦСКА винаги е бил кандидат за титлата и в повечето случаи е печелил. Вижте статистиката, това са 31 титли, най-много в българския шампионат. Нормално е ЦСКА да е първи, да се бори за титлата и да печели. Аз виждам в момента един потенциал в собственика, от финансова гледна точка. Той не жали средства. Надявам се и вярвам, че ЦСКА ще бъде европейски отбор, на нивото на клубовете от Англия, Испания, Италия и т.н. Феновете и ние ветераните, имаме търпението, мисля че тези 2 години са напълно достатъчни, за да може да се синхронизират нещата и ще може да се работи на много високо ниво, въз основа на качествата на футболните хора, които са събрани в ЦСКА. Вярвам, че от следващия сезон ЦСКА ще вземе първото място и няма да го даде дълги години."

"Честно казано, Левски е най-добре представилият се отбор през есента. Допуснаха някои грешки, според мен заради прекалената ротация. За Левски мога да кажа, че когато надуват балона, "синият" балон, много бързо се пука този балон. Така, че да не вирят нос. Имат много мачове, които да играят. ЦСКА се надига, Славия се завръща, Ботев Пловдив с присъствието на Херо, Локомотив Пловдив, 1948, Лудогорец няма да са това, което бяха през есента. Ще се вземат мерки, вече взеха футболисти. Конкуренцията и битката ще бъде жестока през втория полусезон", каза още той.

Мечтата на Стойчо Младенов за ЦСКА

Младенов коментира и зимната селекция на "червените". От началото на лагера в Турция клубът привлече шестима нови играчи - Исак Соле, Алехандро Пиедраита, Димитър Евтимов, Андрей Йорданов, Макс Ебонг и Лео Перейра. Младенов обясни, че в клуба има селекционен екип. който работи вече близо 2 години и заяви: "В клуба си има селекционен екип. Той работи вече близо 2 години за създаването на един боеспособен отбор, който да се бори за титлата. Много футболисти се привлякоха, много се освободиха, този селекционен процес продължава. Аз чакам с нетърпение момента, в който ще се направи наистина един отбор, който да има времето да се обиграе, да побеждаваме и да бъдем шампиони. Това е мечта от колко вече години."

