Коя е къртицата в Ман Юнайтед: клубът започва вътрешно разследване

Според вестник „Sun“ в Манчестър Юнайтед е започнало вътрешно разследване. То е свързано с изтичане на информация, включително целия стартов състав за дербито на Манчестър срещу градския съперник Сити. „Червените дяволи“ спечелиха срещата с 2:0, но съставът на Майкъл Карик беше разпространен в социалните мрежи няколко часа преди началото на дербито. Впоследствие ранната информация за 11-те избраници на Карик се потвърди с излизането на официалния титулярен състав.

Ман Юнайтед победи въпреки изтеклия стартов състав

Въпреки това Манчестър Юнайтед изигра един от най-впечатляващите си мачове през последните години и спечели с 2:0, благодарение на головете на Брайън Мбемо и Патрик Доргу. Проблемите на „червените дяволи“ с изтичане на информация не са от скоро. Вече над две години на „Олд Трафорд“ продължава борбата с разкриване на данни пред медиите, но както се вижда, не е постигнат особен резултат.

Още: Моуриньо отправи сериозни критики към Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед и Челси относно треньорския им избор

Борбата с изтичането на информация се води от над две години

Сред заподозрените са хора, които работят в клуба, но най-вече фокусът пада върху футболистите и други лица, които имат пряк достъп до съблекалнята. Те често присъстват в определени моменти, които после се появяват в медиите. Тези случаи започнаха да зачестяват още по времето на Ерик тен Хаг и от тогава в клуба се води борба с изтичането на информация. В периода на Рубен Аморим мерките дори се затегнаха, но без особен успех. Често местните медии твърдят, че вътрешни източници могат да бъдат и играчи, които не са доволни от работата на настоящия мениджър.

Още: Фенове на Манчестър Юнайтед готвят протест срещу Джим Ратклиф и семейство Глейзър