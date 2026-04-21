Венци Стефанов за млад ас на Славия: ЦСКА и Лудогорец ме питаха за него, но той не трябва да остава тук!

21 април 2026, 11:23 часа 745 прочитания 0 коментара

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира бъдещето на една от младите звезди на неговия тим. Става въпрос за фланговия футболист на „белите“ Кристиян Балов. Както е известно, 19-годишното се представя много силно с екипа на най-стария столичен клуб и логично привлече погледите на топ отборите у нас. На този етап най-заинтересовани от Балов са тимовете на ЦСКА и Лудогорец.

Венцеслав Стефанов говори пред колегите от „Гонг“ като призна, че по време на зимния трансферен прозорец от ЦСКА и от Лудогорец са се свързали с него, за да обсъдят евентуалното преминаване на Кристиян Балов в един от двата отбора. Босът на Славия обаче е категоричен, че младокът не трябва да остава в България, а трябва да продължи кариерата си в Европа, за да се развива.

Венци Стефанов не разкри цената на Балов

„Мисля, че тук не е мястото да казваме цената на Кристиян Балов. Всичко зависи от това как ще играе и как ще се представя до края на сезона. Това, което виждам в неговата игра е много обнадеждаващо и много радващо. Той промени коренно играта си. Ратко Достанич го научи да бъде футболист в двете фази– от аутлиния до аутлиния“.

„Кристиян Балов според мен трябва да играе в един силен европейски клуб. И ЦСКА, и Лудогорец ме питаха за него през зимата. Но аз не смятам, че той трябва да остава тук, в България. Сега е моментът Балов да отиде навън и да покаже истинските си качества“, обясни президентът на Славия.

Бойко Димитров
