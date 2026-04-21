Венци Стефанов за млад ас на Славия: ЦСКА и Лудогорец ме питаха за него, но той не трябва да остава тук!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира бъдещето на една от младите звезди на неговия тим. Става въпрос за фланговия футболист на „белите“ Кристиян Балов. Както е известно, 19-годишното се представя много силно с екипа на най-стария столичен клуб и логично привлече погледите на топ отборите у нас. На този етап най-заинтересовани от Балов са тимовете на ЦСКА и Лудогорец.

Венцеслав Стефанов говори пред колегите от „Гонг“ като призна, че по време на зимния трансферен прозорец от ЦСКА и от Лудогорец са се свързали с него, за да обсъдят евентуалното преминаване на Кристиян Балов в един от двата отбора. Босът на Славия обаче е категоричен, че младокът не трябва да остава в България, а трябва да продължи кариерата си в Европа, за да се развива.

Венци Стефанов не разкри цената на Балов

„Мисля, че тук не е мястото да казваме цената на Кристиян Балов. Всичко зависи от това как ще играе и как ще се представя до края на сезона. Това, което виждам в неговата игра е много обнадеждаващо и много радващо. Той промени коренно играта си. Ратко Достанич го научи да бъде футболист в двете фази– от аутлиния до аутлиния“.

„Кристиян Балов според мен трябва да играе в един силен европейски клуб. И ЦСКА, и Лудогорец ме питаха за него през зимата. Но аз не смятам, че той трябва да остава тук, в България. Сега е моментът Балов да отиде навън и да покаже истинските си качества“, обясни президентът на Славия.

