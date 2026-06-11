НА ЖИВО: Всички трансфери в Първа лига за лято 2026, ЦСКА готви грандиозни два трансфера

След края на най-вълнуващия сезон на Първа лига от много години насам, трансферното лято дойде и по всичко личи, че и то ще предложи голяма интрига. Шампионът Левски ще трябва да се подисили, ако иска да запази класата си. ЦСКА ще търси нови звезди за завръщането си в Европа. Лудогорец трябва да вдигне нивото, ако иска да върне имиджа си на хегемон. ЦСКА 1948 ще иска да надгради след второто място. А пловдивските грандове Локомотив и Ботев също имат своите амбиции за новия сезон. Ето и всички новини, спекулации и завършени сделки през летния трансферен прозорец:

Левски

Входящи трансфери

Преслав Бачев (връща се от наем)

Рейналдо

Давид Кусо

Изходящи трансфери

Марко Дуганджич

Карлос Охене

Георги Костадинов

Рилдо

Трансферни новини и слухове

7 юни

Левски преследва алжирски национал за заместник на Георги Костадинов

4 юни

Първи трансфер в ерата "Бостанджиев": Левски привлече нов нападател! (ВИДЕО)

Левски иска да привлече младежки национал на България

3 юни

Левски дава 1 милион евро за заместник на Майкон

Левски е на път да уреди първото си ново попълнение

2 юни

Левски удари греда в опит да вземе трансферна цел на ЦСКА

Левски влиза в битка за африканска звезда

1 юли

Левски иска ас на Локомотив Пловдив

Левски дава 1 милион евро за нападател от Нидерландия

ЦСКА

Входящи трансфери

Матиас Фаетон (връща се от наем)

Кевин Додай (връща се от наем)

Сейни Санянг (връща се от наем)

Мартин Стойчев (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Иван Турицов

Илиан Илиев

Трансферни новини и слухове

11 юни

ЦСКА работи по два ударни трансфера, с които прави нещо невиждано от много години насам

9 юни

ЦСКА преговаря с ПАОК за Кирил Десподов

4 юни

ЦСКА 1948 вдигна цената на трансферна цел на ЦСКА над два пъти

В ЦСКА са готови да се разделят с нападател, но само срещу много сериозна сума

3 юни

ЦСКА не успя да привлече национал на България

Два турски клуба влизат в битка за Годой

2 юни

ЦСКА търси защитници след раздялата с Лапеня и потенциална продажба на Делова

1 юни

Шеф на полски клуб лично се интересува от Питас

Руски отбор има интерес към Фьодор Лапоухов

Лудогорец

Входящи трансфери

Емерсон Родригес (връща се от наем)

Ноа Сонко Сундберг (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Сон

Педро Нареси

Диниш Алмейда

Матеуш Машадо (край на наема)

Трансферни новини и слухове

3 юни

Флангови футболист е отказал на Лудогорец

2 юни

Кралят на Гърция иска Петър Станич

1 юни

Станич е обект на интерес и от Нидерландия

30 май

Лудогорец набеляза голям сръбски талант

ЦСКА 1948

Входящи трансфери

Жулс Мейер

Костадин Илиев

Ектор Куеляр

Борис Димитров (връща се от наем)

Симеон Василев (връща се от наем)

Садио Дембеле (връща се от наем)

Кристофър Ачеампонг (връща се от наем)

Луан (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Йоан Манен

Хуанми Карион

Давид Ака

Трансферни новини и слухове

4 юни

ЦСКА 1948 иска двойна цена за трансферна цел на ЦСКА

Локомотив Пловдив

Входящи трансфери

Ивайло Марков (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Георги Чорбаджийски (край на наема)

Арда Кърджали

Входящи трансфери

няма

Изходящи трансфери

Джалал Хюсеинов

Густаво Каскардо

Ивайло Неделчев

Емил Виячки

Пламен Крачунов

Черно море

Входящи трансфери

Мартин Банев (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Асен Чандъров

Влатко Дробаров

Цветомир Панов

Ботев Пловдив

Входящи трансфери

Богдан Костов

Таилсон

Шола Аделани (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Николай Минков

Алекса Мараш

Габриел Нога

Джон Емануел

Талес да Силва

Емерсон Родригес (край на наема)

Ботев Враца

Входящи трансфери

Божидар Пенчев (връща се от наем)

Спас Георгиев (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Сейни Сейнянг (край на наема)

Мичи Нтело (край на наема)

Мартин Стойчев (край на наема)

Йоан Борносузов (край на наема)

Росен Маринов

Локомотив София

Входящи трансфери

Кристиан Чачев (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Диего Рапосо

Красимир Милошев

Джунейт Али

Доналдо Ака

Иван Луганджич

Меси Биатомусока

Умут Хабил

Доминик Янков (край на наема)

Луан (край на наема)

Садио Дембеле (край на наема)

Славия

Входящи трансфери

Димитър Буров

Йоан Борносузов

Илиан Антонов

Умаро Балде

Изходящи трансфери

Лука Иванов

Любомир Костов

Спартак Варна

Входящи трансфери

Пламен Андреев

Даниел Халачев (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Шанде

Максим Ковальов

Таилсон (край на наема)

Джон Емануел (край на наема)

Талес да Силва (край на наема)

Септември София

Входящи трансфери

Борислав Маринов (връща се от наем)

Захари Атанасов (връща се от наем)

Владимир Иванов (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Янко Георгиев

Доминик Ивкич

Георги Върбанов

Валон Хамдиу

Симеон Василев (край на наема)

Стефан Стоянович (край на наема)

Дунав Русе

Входящи трансфери

Хосе Кабаркас

Изходящи трансфери

Камен Хаджиев

Борислав Маринов (край на наема)

Преслав Бачев (край на наема)