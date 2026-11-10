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ВМА: Без опасност за живота са 9 от ранените на "Тракия"

10 ноември 2026, 16:05 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ВМА: Без опасност за живота са 9 от ранените на "Тракия"

Без опасност за живота са деветимата пострадали при тежкия пътен инцидент днес на автомагистрала „Тракия“, които бяха приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия (ВМА). По информация на ВМА пациентите са със средно тежки травми. Те са разпределени в различни клиники и отделения на лечебното заведение. Трима се намират в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, един в Клиниката по ортопедия, четирима в Клиниката по хирургия и един в Клиниката по неврология.

Двама от пациентите може да бъдат лекувани в София

Продължават диагностичните изследвания, медицинските прегледи и консултации за уточняване на състоянието им и определяне на последващото лечение. При необходимост двама от пострадалите могат да бъдат транспортирани утре (11 ноември 2026 г.) до МБАЛ – София към ВМА за продължаване на лечението.

Екипите по спасяване от ВМА

В спасителната и евакуационната дейност са участвали два медицински екипа от МБАЛ – Сливен към ВМА и три екипа за медицинска евакуация (МЕДЕВАК) от ВМА, които са осигурили необходимата медицинска помощ и транспортирането на пострадалите, уточняват още от болницата. 

51 души са в болница

Припомняме, че 51 от пострадалите в тежкия инцидент са транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас.

"Тежко пострадали са 13 пациенти, един от тях в момента е в тежка операция в една от болниците в Бургас. Докладвано ми е, че има сериозен шанс за живот", уточни по-рано пред медиите здравният министър Катя Ивкова. ОЩЕ: 51 души са в болница. Можел ли е инцидентът на "Тракия" да се предотврати? Говори Румен Радев

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ВМА верижна катастрофа опасност за живота верижна катастрофа Тракия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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