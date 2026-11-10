Концертът на The Italian Jazz Band е тази събота

На 14 ноември 2026 г. Andrea Celeste ще излезе на сцената на Sofia Live Club заедно с The Italian Jazz Band - петима музиканти, които събират в една вечер финеса на италианската песен, свободата на джаза и енергията на съвременния поп. Концертът обещава пътуване през италиански и международни класики в свежи, елегантни аранжименти - от интимни балади до ритъм, който естествено превръща клуба в дансинг. Това е музика с вкус към красивия детайл, но без музейна дистанция - жива, общителна и създадена за вечер навън.

Вратите на клуба ще отворят за публика точно в 19 ч., а концертът ще започне в 20 ч.

Билети все още могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цена от 35 €.

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В случай че има останали налични, билети ще се продават и в деня на концерта на касата на клуба на цена от 40 €. Телефон за резервации в Sofia Live Club: 0886 66 07 20.

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