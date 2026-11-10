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Легенда на ЦСКА с голяма надежда след 3:0 над Левски, но посочи и проблем на "червените"

10 ноември 2026, 11:23 часа 564 прочитания 0 коментара

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов изрази задоволството си от убедителната победа с 3:0 над Левски във Вечното дерби. Бившият футболист и треньор на "армейците" даде положителна оценка за работата на Маркус Гиздол, но предупреди, че зимната селекция ще бъде от ключово значение за амбициите на отбора. В интервю за Sportal.bg Паро заговори и за голямата цел пред "червените" – завръщането на шампионската титла. 

Паро Никодимов похвали Гиздол и заговори за титлата

"Победата в дербито винаги е значела много – и за фенове, и за отбора. Още повече, когато е постигната с такъв резултат", коментира Никодимов. Легендарният специалист е доволен от развитието на ЦСКА под ръководството на германския наставник. "Щом постига победи, значи Гиздол си върши добре работата. Гледам с добро око на случващото се в клуба", заяви той.

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Аспарух Никодимов

Според Никодимов новият стадион "Българска армия" е важна основа за бъдещите успехи, но привържениците очакват и резултати. "За феновете най-важното е шампионската титла. Да се надяваме, че в края на сезона тя ще се завърне при нас", добави Паро.

Зимната селекция ще бъде решаваща 

Въпреки положителните резултати Никодимов подчерта, че ЦСКА не бива да разчита единствено на треньорските качества на Гиздол. "Важно е каква селекция ще се направи зимата, защото един треньор, колкото и да е добър, без добри футболисти няма как да направи нещо значимо", предупреди легендата.

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Той отказа да отличи конкретен играч след дербито, като подчерта, че успехът е заслуга на целия отбор. Паро завърши с послание, което ясно показва какви са очакванията на привържениците: "Най-важното за всеки фен е, когато погледне в класирането, да види ЦСКА пред Левски, Лудогорец, Славия".

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ЦСКА Аспарух Никодимов
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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