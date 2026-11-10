Атлетико Мадрид използва желан от Барселона като разменна монета с Арсенал

Барселона прекара почти целия летен трансферен прозорец в преследване на нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Но "дюшекчиите" не искаха да продадат голямата си звезда на пряк конкурент. Арсенал беше друг отбор, който имаше интерес към аржентинеца, но не се стигна до преговори за услугите му. Според "Мундо Депортиво", сега от Атлетико Мадрид искат да използват Алварес като разменна монета и да вземат Мартин Субименди от Арсенал.

Мартин Субимеди е цел №1 на Атлетико Мадрид

Източникът твърди, че Субименди оглавява списъка с желания за зимния трансферен прозорец на Атлетико Мадрид. "Дюшекчиите" искат да привлекат испанския полузащинтик още от дните му в Реал Сосиедад, но през лятото на 2025 г. той избра да премине в Арсенал, като "топчиите" платиха 70 милиона евро за него. Според специализирания сайт "transfermartk", в момента Субименди е оценен на 65 милиона евро. В началото на годината тази сума беше 80 милиона евро, но испанецът постепенно изгуби титулярното си място в Арсенал.

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Арсенал ще трябва да доплати за Хулиан Алварес

Мартин Субименди изгуби добрата форма, с която започна престоя си в Арсенал. След това, през миналото лято, "топчиите" купиха Бруно Гимараеш от Нюкасъл за 87.5 милиона евро и в момента той заема позицията на Субименди. Испанецът все повече се отдалечава от мястото си сред любимците на Микел Артета и трансфер вън от "Емирейтс" може и да бъде полезен за него. Но при евентуална сделка, Арсенал ще трябва да доплати сериозна сума за Алварес, тъй като от Атлетико Мадрид го оценяват на 150 милиона евро, както стана ясно през лятото. Самият Алварес също има проблеми, като вкара едва 2 гола от началото на сезона, а част от феновете на "дюшекчиите" го искат вън от клуба.

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