Притеснителни сцени на мач на ЦСКА! Футболист припадна, откараха го с линейка

Неприятен инцидент беляза победата на дублиращия отбор на ЦСКА с 3:1 над Рилски спортист във Втора лига. Младият нападател на "червените" Константин Йорданов припадна на трибуните на стадиона в Драгалевци по време на почивката на двубоя. Наложи се намесата на медицинския екип, а впоследствие футболистът беше откаран в болница. За щастие, състоянието му вече е добро и той се възстановява в домашни условия.

Футболист на ЦСКА припадна на трибуните

21-годишният Йорданов не беше включен в групата за срещата от 15-ия кръг, но присъстваше на стадиона. Според информация на Gong.bg младият нападател е загубил съзнание на трибуните, след което медицинският щаб на ЦСКА незабавно му е оказал помощ. Футболистът бързо се е свестил, но като предпазна мярка е бил транспортиран с линейка до болница за допълнителни изследвания.

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Първоначалните предположения са били за понижена кръвна захар, тъй като Йорданов не се е хранил. Това обаче не е потвърдено като медицинска причина за припадъка. Любопитното е, че с него в линейката се е качил футболистът на първия състав Андрей Йорданов, който е негов първи братовчед и също е наблюдавал двубоя.

Кой е Константин Йорданов?

Младият нападател се присъедини към ЦСКА през януари 2026 година, след като преди това игра за Беласица. От началото на настоящия сезон Йорданов има 13 мача и пет гола за дублиращия състав на "армейците". Той е син на бившия нападател на ЦСКА Евгени Йорданов, който в момента е председател на Областния съвет на БФС в Кюстендил.

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