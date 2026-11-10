Критична среща в столичен гранд: Бивш треньор на ЦСКА застава начело

След кошмарното начало на сезона, Локомотив София се раздели с вече бившия си старши треньор Любослав Пенев, като самият той изрази желание да напусне поста. Решението му дойде не само след слаби резултати, а и след викове "оставка" от страна на феновете на "железничарите". Според колегите от "Gong", в Локомотив се провежда важна среща, на която да се определи следващият старши треньор на отбора.

Гьоко Хаджиевски ще поеме Локомотив София

В последните дни много информации сочеха, че Георги Донков е фаворитът за позицията в Локомотив София. Но сега високопоставените лица в клуба са решили да назначат Гьоко Хаджиевски. Запоследно той води Спартак Варна, като в края на миналия сезон специалистът спаси "соколите" от изпадане във Втора лига. Но в началото на новата кампания, без да има изгледи това да се случи, той изненадващо напусна поста си в отбора от морската столица.

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Локомотив София има само 1 победа в Първа лига

Като треньор Гьоко Хаджиевски е водил още ЦСКА и Вихрен Сандански в България, както и отбори от Северна Македония, Сърбия, Гърция, Япония, Азербайджан и дори националния отбор на Северна Македония. Локомотив София е в много лоша форма от началото на сезона. "Железничарите" са последни в Първа лига, като в 14-е си мача в родния елит записаха едва 1 победа, 6 равенства и 7 загуби. За Купата на България Локомотив победи Вихрен Сандански с 2:1 на 1/16-финалите.

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