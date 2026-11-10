Получава първа повиквателна, но може да пропусне дебюта си: Любопитен казус в националния отбор

Първата повиквателна на Симеон Шишков за мъжкия национален отбор на България е съпроводена от неочакван дисциплинарен казус. 20-годишният защитник на Лудогорец попадна сред избраниците на Атанас Рибарски за предстоящите мачове от Лигата на нациите срещу Исландия и Естония, но според "Мач Телеграф" няма да бъде на разположение за първата среща заради наказание, получено с младежкия национален тим.

Червен картон може да отложи дебюта на Шишков

На 6 октомври Шишков получи директен червен картон в 82-рата минута при домакинската загуба на България U21 с 0:2 от Шотландия в Пазарджик. Според информацията на "Мач Телеграф" младият бранител е наказан за един двубой, като санкцията ще му попречи да участва срещу Исландия на 13 ноември.

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Случаят обаче има една особеност. Дисциплинарният правилник на УЕФА предвижда неизтърпените наказания от младежките национални отбори по правило да се пренасят първо в същата възрастова категория. Засега няма публично потвърждение от БФС за конкретното приложение на санкцията при Шишков.

Рибарски има други варианти за защитата

Футболистът на Лудогорец заслужи първата си повиквателна след добрите си изяви през настоящия сезон. Според публикуваната статистика той има 12 мача и две асистенции. При евентуално отсъствие на Шишков срещу Исландия Рибарски може да разчита на Димитър Велковски или Християн Петров за левия фланг на отбраната.

България приема Исландия на 13 ноември в Пловдив, а три дни по-късно гостува на Естония в Талин.

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