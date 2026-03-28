Вратар на Левски спаси дузпа, но България U19 загуби евроквалифкация

Националният отбор по футбол на България до 19 години загуби с 0:1 при визитата си на Хърватия във втори двубой от квалификациите за Евро 2027. Точен за домакините беше Раулф Кумар в 84-тата минута. Преди това през първата част вратарят на Левски Огнян Владимиров спаси удар от дузпа на Тино Кусанович. На градския стадион в Крижевци Марто Бойчев, Калоян Божков и Кристиян Горянов пропуснаха за "лъвовете".

Срещата стартира равностойно. В 15-ата минута Бойчев получи жълт картон за симулация. Пайсар тормози отбраната ни, което доведе до дузпа в 30-ата минута. Нарушението направи Тунчев. Кусанович се нагърби с изпълнението, но Владимиров отрази. До почивката Горянов шутира извън целта от изгодна позиция.

През втората част "трикольорите" осъществиха натиск. Божков пробва късмета си, ала без успех. Бойчев също отправи удар от дистанция, който предизвика намесата на противниковия страж. В 84-тата минута Хърватия откри резултата. Ралф Кумар получи добро подаване от корнер на първа греда и отбеляза с глава от близка дистанция.

В 89-ата минута Хорват от Хърватия отново беше спрян от българския вратар Огнянов, който затвърди силното си представяне със спасяване от близка дистанция. Продължението на мача бе от пет минути, но в него момчетата на Атанас Рибарски не успяха да изравнят резултата, а Рикардо Фернандеш пропусна ситуация пред вратата на хърватите.

ОЩЕ: България надигра Гибралтар, но измъкна победата чрез заучено изпълнение на корнер