Спорт:

България надигра Гибралтар, но измъкна победата чрез заучено изпълнение на корнер

27 март 2026, 22:16 часа 252 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria﻿
Младежкият национален отбор на България (до 21 години) победи Гибралтар с 1:0 като гост в шестия си мач от група В на европейските квалификации. Автор на единственото попадение бе Георги Лазаров в 26-ата минута.

 

С третия си успех в групата, националите събраха 10 точки на четвърто място във временното класиране, а футболистите на Гибралтар са последни със седем загуби от седем двубоя и само един отбелязан гол в пресявките.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Младежки национален отбор
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес