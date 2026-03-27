България надигра Гибралтар, но измъкна победата чрез заучено изпълнение на корнер

Младежкият национален отбор на България (до 21 години) победи Гибралтар с 1:0 като гост в шестия си мач от група В на европейските квалификации. Автор на единственото попадение бе Георги Лазаров в 26-ата минута.

С третия си успех в групата, националите събраха 10 точки на четвърто място във временното класиране, а футболистите на Гибралтар са последни със седем загуби от седем двубоя и само един отбелязан гол в пресявките.