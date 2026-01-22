Вторият в Албания отървава ЦСКА от ненужно крило

ЦСКА е напът да се раздели с футболист, който не попада в плановете на Христо Янев за втория дял от първенството. Става въпрос за 22-годишното крило на „армейците“ Кевин Додай. Албанецът акостира при „армейците“ през лятото с трансфер от тима на Влазня Шкодра. Той обаче има сериозен проблем с адаптацията у нас и поради тази причина ръководството на родния гранд усилено му търси нов отбор, в който да продължи кариерата си.

Кевин Додай може да се завърне във Влазня

Кевин Додай бе спряган за завръщане във Влазня, но до момента до сделка така и не се стигна. Медиите в Албания обаче разкриха, че ръководството на местния тим е изчаквало отварянето на зимния трансферен прозорец, за да стартира преговори с ЦСКА за правата на крилото. Очаква се до няколко дни те да завършат положително и фланговият футболист да облече екипа на втория в албанския елит. Додай обаче няма да бъде продаден, а ще се подвизава в тима като преотстъпен до края на настоящия сезон.

ЦСКА плати 450 000 евро за крилото

На този етап от ЦСКА не са склонни да продадат Кевин Додай, за когото бяха броени 450 хиляди евро през лятото. Шефовете на „червените“ виждат потенциал в крилото и затова предпочитат да го дадат под наем, за да трупа игрова практика и опит. През този сезон фланговият футболист е записал общо 8 мача за „армейците“, в които не се е отличил с гол или асистенция.

