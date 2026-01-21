Густаво Бусато е готов да продължи да играе в България, но само при едно условие

Много е вероятно доскорошният вратар на ЦСКА и легенда на клуба – Густаво Бусато, да заиграе за друг роден клуб. За това намекна личният му треньор Стоян Колев, който в последно време тренира бразилеца в Пазарджик.

Ветеранът е треньор на вратарите в Хебър и в младежкия национален отбор. По думите му бразилският вратар може да остане в България, но при определени условия.

Бразилецът вече отхвърли оферти на Берое и Ботев Враца

„Детето му е родено тук, той е в страната ни вече близо седем години, а и съпругата му се чувства добре в България. За да остане обаче, ще му е необходима добра оферта от клуб със стабилен и ясен проект. Смятам, че Бусато има потенциал да играе на високо ниво още поне 2–3 години“, обясни специалистът пред Gong.

Припомняме ви, че вече се заговори за отхвърлени оферти от страна на Густаво, дошли от Ботев Враца и Берое. Под Околчица заложиха в крайна сметка на друг „армеец“ – Марин Орлинов, докато в Стара Загора се очаква да пристигне испанско попълнение.

