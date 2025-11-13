Любопитно:

Защитник на ЦСКА: Още ме държат емоциите от дербито – това е нещо неописуемо

13 ноември 2025, 10:30 часа 438 прочитания 0 коментара

Един от защитниците на ЦСКА продължава да е под емоциите от победата над Левски във Вечното дерби на българския футбол. Става въпрос за 21-годишния централен бранител на „армейците“ Теодор Иванов. Младокът започна срещата като титуляр и се представи на много високо ниво като бе с основна заслуга за опазването на основния голмайстор на „сините“ - Мустафа Сангаре.

Теодор Иванов за първи път участва във Вечното дерби 

Теодор Иванов говори пред колегите от „Нова телевизия“ като бе категоричен, че чувството от победата във Вечното дерби е неописуемо. Той сподели, че е много доволен, че „червените“ са успели да спечелят срещата, която бе от изключително значение за тях. По думите му той и съотборниците му са оставили всичко на терена и това се е оказало ключово за триумфа в двубоя. Иванов също така разкри и какъв съвет му е дал неговия баща – бившия капитан на ЦСКА Валентин Илиев.

Теодор Иванов ЦСКА

"Всеки един от нас остави всичко на терена" 

„Още ме държат емоциите от дербито, понеже това е нещо неописуемо за мен и за първи път ми се случва. Много се радвам, че успяхме да надделеем в този мач. Всеки един от нас остави всичко на терена и това ни помогна да победим. Баща ми е казал винаги да гледам на нивото на очите – нито нагоре, нито надолу“, заяви младият защитник.

ОЩЕ: ЦСКА получава 1 милион евро за голямо трансферно разочарование

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Вечното дерби Левски Първа лига Теодор Иванов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес