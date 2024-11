Защитник на ЦСКА се забърка в жесток скандал по време на мач от Лигата на нациите

Защитник на ЦСКА се забърка в жесток скандал по време на двубоя от Лигата на нациите между Румъния и Косово. Става въпрос за централния бранител на „армейците“ Лумбард Делова. Както е известно 25-годишният футболист е част от представителния тим на Косово, за който има 10 мача зад гърба си.

#Romania #Serbia #Kosovo The Kosovo* football team left the match in the 90+5th minute against Romania in Bucharest (0-0) after chants of 'Kosovo is Serbia' and 'Serbia, Serbia.'



Romania respects international law and the UN, so it does not recognize Kosovo*. pic.twitter.com/iSDToZ0j8D