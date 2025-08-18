Приключва ли южноамериканската приказка на Берое? Текат преговори за собствеността на клуба

Текат преговори по високите етажи на властта в Берое! Според Sportal.bg. шотландски и канадски инвестационни фондове проявяват интерес към заралии. Островитяните разговарят с настоящия собственик Ернан Банато. Твърди се, че посредник между двете страни е Ивайло Атанасов-Бероеца. От друга страна канадски фонд опипва почвата около клуба, след като има информация, че негови представители са провели срещи с кмета на града Живко Тодоров.

Сериозен интерес към Берое

Не е известно на какъв етап са преговорите между шотландците и Берое и дали страните ще постигнат консенсус. Sportal.bg обаче пише, че Ивайло Атанасов се надява на пост след евентуален положителен край на събитията. Той бе спряган за нов председател на ОС на БФС в Стара Загора, но е отклонил поканата от родната централа.

Междувременно канадците искат да придобият родния клуб. Пречка обаче се явява неясната сума на задълженията на старозагорци към институции и контрагенти. Канадците са предоставили уверения, че са готови да започнат с Берое като краен вариант дори от окръжните групи при едно условие - да им бъде предоставена базата, стопанисвана от общината, с обещания за изграждане на общежитие за детско-юношеската школа. При подобен сценарий целта е бързо преминаване през долните нива на футбола у нас и завръщане към елитния статут на Берое.

