Потвърдено: БФС трябва да плати над 300 000 лв. на бивш селекционер, адвокат атакува Георги Иванов

Българският футболен съюз е загубил делата срещу бившия национален селекционер Младен Кръстаич и помощниците му Стефан Янкович и Неманя Милинчич в Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана. Това стана ясно от публикация на адвоката Георги Градев в социалните мрежи. Освен компенсация за сръбските специалист в размер на 312 000 евро, от родната централа ще трябва да заплатят и арбитражни разноски в размер на 6 000 швейцарски франка за всяко дело.

Градев с атака към БФС

Кръстаич и асистентите му водиха "лъвовете" в периода 21 юли 2022 – 26 октомври 2023. Договорите им бяха за две години, но бяха прекратени преждевременно след 3 победи, 3 равенства и 6 загуби в 12 мача. Те заведоха дело във ФИФА за компенсации в размер на 312 000 евро и го спечелиха. От БФС обжалваха решението на ФИФА пред Съда в Лозана, но не сполучиха.

❌ Три различни дела, един и същи резултат: БФС губи по всички фронтове пред ФИФА и КАС. ⚖️ В споровете срещу Крастаич,... Posted by Георги Градев on Sunday, August 17, 2025

“Докато Михайлов носи личната отговорност за натрупания дълг, Гонзо продължава да хвърля пари за обречени жалби, вместо да изгради качествен екип за преговори с треньорите. Не може да повтаряш една и съща грешка и да очакваш различен резултат.

Вместо ръководството на БФС да се сърди като малки деца за всяка градивна критика, която отправям и да ме блокират във Фейсбук (онзи с каскета), по-добре да ми се бяха обадили да оправя ситуацията – както направих за ЦСКА с екипа на Стипич, когато ги освободиха”, пише Градев на страницата си във “Фейсбук”.

