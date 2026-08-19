Защитник на ЦСКА се закани на ОФИ: Отиваме в Крит за победа!

ЦСКА замина днес за остров Крит, където утре вечер ще гостува на местния ОФИ в първи мач от плейофната фаза на Лига Европа. Двубоят на стадион „Панкритио“ в Ираклион е насрочен за 21:00 часа българско време. Реваншът между двата тима ще се проведе на 27 август, четвъртък отново от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София.

Защитникът на ЦСКА Андрей Йорданов говори пред медиите преди заминаването за остров Крит. Той сподели, че „армейците“ са много добре подготвени за предстоящия мач и отиват в Гърция за победа. Левият бек допълни, че „червените“ са натрупали самочувствие, след като до момента отстраниха Карабах и Макаби Тел Авив.

„Подготвихме се много добре“

„Мисля, че сме добре подготвени. Смятам, че мога още много повече. Но да, готов съм. Ние всеки мач играем пред нашите фенове. Това е един плюс – да играем пред публика. Мисля, че се подготвихме много добре“.

„Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, мисля, че сме подготвени. Със сигурност, когато си отстранил два толкова добри отбора, ти дава самочувствие. Отиваме за победа – това значи добър резултат“, заяви Андрей Йорданов.

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