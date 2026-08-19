От два месеца не е имало такъв курс на еврото спрямо долара

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, курсът започна да пада надолу, но все пак не слиза под психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам. Нещо повече - на 17 август единната европейска валута регистрира пак най-високо равнище за последния месец, след което смени няколко пъти посоката, за да стигне до курс, невиждан от 16 юни насам, когато се равняваше на над 1,16 долара.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 19 август, за 1,1596 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е над последното отчетено ниво във вторник.

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Европейската централна банка определи на 18 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1576 щатски долара спрямо 1,1593 на 17 август.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 19 август - 1,1596 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.