Пече ли се трансфер? Скаути на английски тим гледаха Светльо Вуцов срещу АЕК

Скаути на английски тим са присъствали на трибуните на Националния стадион „Васил Левски“, за да наблюдават на живо изявите на вратаря на Левски Светослав Вуцов. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, снощи „сините“ приеха гръцкия АЕК Атина в първи мач от плейофите на Шампионска лига. Двубоят завърши при резултат 0:0 като всичко ще се реши в реванша, който е след седмица в южната ни съседка.

Уулвърхемптън отдавна следи Вуцов

Името на клуба, който е пратил своите скаути в България не се споменава, но най-вероятно става въпрос за представители на Уулвърхемптън. „Вълците“ отдавна следят ситуацията със Светослав Вуцов, а наскоро дори поискаха официална информация за 24-годишния вратар. През миналия сезон Уулвс изпаднаха от Висшата лига като сега целта пред отбора е максимално бързо да се завърне в елита. Затова и ръководството на клуба стяга здрава селекция.

Левски иска минимум 3 милиона евро за вратаря

Светослав Вуцов има договор с Левски до лятото на 2028 година. Ръководството на „сините“ иска минимум 3 милиона евро, за да се раздели с българския вратар. На „Герена“ обаче не бързат да се разделят със стража, който е един от най-важните състезатели в състава на Хулио Веласкес. Все пак съществува възможност Вуцов да бъде продаден по време на зимния трансферен прозорец, след като Левски приключи участието си евротурнирите.

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