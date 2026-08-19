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Иран ще атакува военни цели в Европа, ако Тръмп ескалира войната: FT

19 август 2026, 11:38 часа 741 прочитания 1 коментар
Снимка: Envato
Иран ще атакува военни цели в Европа, ако Тръмп ескалира войната: FT

Иран обмисля удари срещу американски военни съоръжения в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира войната. Това съобщава FT, позовавайки се на източници, близки до иранското правителство. Иран е готов да вдигне залозите като удари обекти на територията на Европа, твърдят източниците. Те дават пример, че миналия месец иранската армия е обмисляла атаки по американски съоръжения в страни от Югоизточна Европа, като България, която позволи на американски самолети-танкери да използват авиобазата Безмер, пише изданието.

Сред потенциалните цели също така е и Кипър, където, припомняме, предполагаем ирански дрон вече удари британската авиобаза Акротири през март. Други цели на Иран могат да бъдат подводните оптични кабели в Ормузкия проток.

От Корпуса на гвардейците на ислямската революция предупредиха, че в случай на "нов пълномащабен конфликт" Иран ще промени предишната си стратегия и освен обекти в Близкия изток ще си набележи и цели в много по-широк ареал.

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Според източник на FT, отговорът на Иран ще зависи изцяло от действията на САЩ. Ако американският президент Доналд Тръмп изпълни заплахите си да атакува иранската инфраструктура, Техеран е готов този път да ескалира нещата. Миналия месец Тръмп заяви, че Вашингтон ще унищожи ирански електроцентрали или мостове, ако Иран атакува кораби в Ормузкия проток. 

"Ако САЩ стигнат твърде далеч, Иран ще се защити на всяка цена, ще разшири ударите си извън региона и ще удари и Европа", казва източникът на изданието. "Европа може да стане мишена за ракети, така че трябва да разбере на чия страна трябва да бъде в тази война. Много сериозна грешка, като удар по нашата инфраструктура, може да доведе до разпространение на войната отвъд региона и в Европа", е казал още източникът.

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Иран вече демонстрира готовността си да атакува отдалечени цели. Седмици след като САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран през февруари, Вашингтон обвини Техеран, че е изстрелял множество ракети, нито една от които не е уцелила целите им, по съвместната американско-британска военна база Диего Гарсия в Индийския океан, разположена на около 4000 км разстояние.

Много хардлайнери в Иран смятат, че на САЩ не може да се има доверие да изпълнят каквото и да е споразумение. Те смятат, че Иран трябва да нанесе по-големи загуби на Вашингтон, за да гарантира спазването на евентуално окончателно споразумение. Сред тези хардлайнери е Мохсен Резаи, когото върховният лидер на Иран назначи за секретар на Висшия съвет за национална сигурност миналата седмица.

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Доколко изпълнима е заплахата?

Сидхарт Каушал, научен сътрудник в Кралския институт за обединени служби, определи заплахата от иранските ракети за Европа, като "реална, но ограничена". Иран би могъл да използва балистични ракети със среден обсег, по-специално серията "Шахаб", срещу американски цели в Южна и Югоизточна Европа, но би било трудно да се нанесат щети на голямо разстояние. 

Според него Иран би могъл да използва по-мощни ракети, но за да достигнат необходимия обсег, тези ракети ще трябва да носят по-малка бойна глава, което означава, че въздействието на такъв удар би било минимално. Анализаторът смята, че би било по-ефективно Иран да действа чрез съюзническите си бойни групировки – "Хизбула" в Ливан и хусите в Йемен.

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Доналд Тръмп САЩ война Иран
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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