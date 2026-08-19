Хулио Веласкес отказал няколко оферти, за да остане в Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е отказал няколко оферти от други клубове, за да остане начело на българския шампион. Това разкри самият той в интервю за испанския вестник „AS“. Иберийският специалист говори пред медията от неговата родина малко преди първия мач на „сините“ срещу АЕК Атина от плейофната фаза на Шампионска лига. Както е известно, срещата се състоя снощи и завърши при резултат 0:0.

Веласкес бе категоричен, че в Левски се чувства отлично и феновете го обичат. Това пък му дава възможност да продължи да изгражда отбора. Испанецът допълни, че „сините“ ги чака тежък сезон, но те ще останат верни на своята идентичност.

„Верни сме на нашата идентичност“

„Миналото лято бяхме в подобна ситуация. Стигнахме до осмия мач и бяхме много близо до класиране за основната фаза на Лигата на конференциите, така че усещането е почти същото. Много позитивно и обогатяващо преживяване е. В крайна сметка трябва да намериш ресурси за много кратко време. Играем на всеки три дни. Местната лига тук започва много рано. Доброто управление на емоциите и натоварването от мачовете е от решаващо значение. Всичко това е позитивно преживяване за отбора. И ако на всичкото отгоре спечелиш, още по-добре. Възможността да отложим мача от първенството в събота, на което имахме право, ни позволи да се възстановим и да си починем. Трябва да сме много ясни, че трябва да бъдем в най-добрата си форма. АЕК има девет пъти по-голям бюджет от нашия. Ще бъде много трудно“.

„Изиграването на толкова много мачове ти дава опит. Помага ти да се научиш как да управляваш емоциите си и да разбираш по-добре какво изисква играта. Но по отношение на начина, по който се състезаваме, не сме се променили много. Осъзнаваме, че първенството ще бъде много трудно, тъй като Лудогорец не играе в европейските турнири и ще бъде фокусиран единствено върху него. И трябва да имаме това предвид. Както казах преди, всичко е опит. Ние сме проактивен отбор и манталитетът ни е същият. Верни сме на нашата идентичност“.

„Треньор съм от много години и нямам друга цел. Искаме да се изпитаме във всички контексти. Както вътрешни, така и континентални. Засега постигнахме нещо много важно, а именно завръщането в Европа след 16-годишно чакане. Пред нас са лигата, купата, още едно състезание за купа, Суперкупата и европейското участие. И играем не за да се прегръщаме или да поздравяваме противника, а за да се опитаме да спечелим“.

„Трябва да намериш баланс. Губиш, печелиш, играеш наравно, хората те харесват в добро или лошо. Обикновено, когато печелиш, си по-висок, по-красив, имаш сини очи (смее се). Имахме оферти това лято. Клубът е наясно с тях. Аз обаче дадох приоритет на това да остана тук. За мен е важно да се опитам да изградя нещо през годините. Тук съм обичан и ми показват много привързаност и чувствах, че мога да продължа да градя. Каквото и да ми донесе бъдещето, то ще се случи“, заяви наставникът на Левски.

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