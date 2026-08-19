Левски се разделя с генералния си спонсор, дошъл в най-трудните години

През 2021 г., една от най-трудните в историята на Левски, "сините" сключиха партньорство с компанията "Палмс бет". Пет години по-късно е време това партньорство да приключи. Това обяви Мило Борисов, който е краен собственик на генералния спонсор на клуба. Той е и член на Надзорния съвет на Левски. Борисов направи равеносметка на последните 5 гоидни и благодари на всички, които са допринесли за развитието на "сините". Партньорството между Левски и спонсора ще приключи на 28 август.

Мило Борисов: "През 2021 година това бе само една смела мечта"

Ето какво каза Мило Борисов: "През август 2021 - една от най-трудните години за Левски, съдбата ни събра, за да може сега, пет години по-късно, заедно с всички вас да празнуваме победоносното завръщане на Левски като шампион на България и участник в плейофите на Шампионска лига. През 2021 година това бе само една смела мечта, но аз и моят екип повярвахме в нея. Пет години по-късно клубът се изправи на крака и отново е начело на професионалния футбол в България.

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"Пожелавам на клуба много нови успехи"

Това е резултат от неуморната работа на ръководството на клуба, част от което имах честта да бъда и аз. Искам да сте сигурни, че Левски винаги ще остане част от мен и моя екип. Пожелавам на клуба много нови успехи, защото "Левски е вечен". В момента Левски е четвърти в Първа лига с 12 точки, като записа 4 победи в първите си 4 мача от първенството. "Сините" изиграха една среща по-малко от съперниците си, тъй като отложиха дербито със Славия от петия кръг. Те са на крачка от класиране в основната фаза на Шампионска лига, след като завършиха при равенство 0:0 с АЕК Атина в първия мач от плейофите на "турнира на богатите".

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