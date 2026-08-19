Руска сянка: Президентът на Словения е пътувала 7 пъти до Русия

Словенският президент Наташа Пирц Мусар е подложена на натиск, след като словенският вестник „Дневник “ и австрийската информационна агенция АПА публикуваха подробности за нейните частни пътувания до Русия. Днес историята привлече вниманието на германския Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) , който се чуди какво е правил толкова често Пирц Мусар в Русия. Според данни, анализирани от „Дневник“ и АПА, Пирц Мусар е била в списъците с пътници поне седем пъти от 2015 г. насам, заедно с Криволуцка, руско-словенски гражданин, когото тя описва като най-добрата си приятелка от почти 20 години.

Пътуване в началото на 2021 и 2022 г. привлече особено внимание. Според данни, публикувани от FAZ, Пирк Мусар е бил в Русия от 26 декември 2021 г. до 7 януари 2022 г., по-малко от два месеца преди Русия да започне пълномащабно нахлуване в Украйна на 24 февруари. Пътуването е било частно и Пирк Мусар все още не се е включил официално в президентската надпревара.

Разкрития за най-добрата й приятелка

Двете медии разкриха, че дългогодишната ѝ най-добра приятелка Виктория Криволуцка е била във връзка с бившия високопоставен служител на словенското разузнаване Роман Йеглич от години.

Същевременно словенската разузнавателна служба SOVA обяви, че по време на проверката за сигурност на Криволуцка през 2016 г. не е открила никакви обстоятелства, свързани със сигурността. ОЩЕ: "Бях без колан": Президентът на Словения ще се възстановява 14 дни след катастрофата в Хърватия