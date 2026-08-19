Топ 5 най-скъпи изходящи трансфери в Първа лига

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

В последните години българските отбори станаха някак преходни. Играчи идват без трансферна сума или срещу много малка такава, вдигат акциите си за година-две в Първа лига и клубовете ги продават на голяма печалба. Така нивото на първенството ни не само не се вдига, а с времето дори спадна значително. Но това няма значение, нали отборите правят много пари. Но колко точно? Толкова ли са впечатляващи най-големите продажби на родните тимове?

4 милиона е границата

Изненадващо или не, само един изходящ трансфер от Първа лига е на стойност над 10 милиона евро. Но според специализирания сайт "transfermarkt", всички от топ 5 са над 4 милиона евро. Ако приемем тази сума за граница, ще разгледаме първо тези, които не влизат в топ 5, но са близо до нея. Валентин Антов премина от ЦСКА в Монца срещу 3.9 милиона евро през 2022 г. Кирил Десподов напусна "червените" в посока Каляри за 4 милиона евро през 2019 г.

През 2000 година Радостин Кишинев напусна Литекс за Чарлтън срещу 4.5 милиона евро. Също за толкова Жуниор Кайсара смерни Лудогорец с Шалке 04 през 2015 г. и последният, който остава извън топ 5 е Георги Иванов-Гонзо, който през 2002 г. напусна Левски и се присъедини към Рен за 4.6 милиона евро.

5. Хосе Луис Паломино

Хосе Луис Паломино игра за Лудогорец в продължение на една година - от лятото на 2016 г. до лятото на 2017 г. Той записа 41 мача във всички турнири за "орлите", като вкара 2 гола и даде 1 асистенция. Беше продаден на Аталанта за 4.7 милиона евро, като впоследствие стана основна част от отбора на бергамаските, който направи впечатляващи походи в Европа и завърши много високо в Серия А на няколко пъти.

4.Рик Джонатан

Рик Джонатан игра за Лудогорец в продължение на 3 гоидни - от началото на 2022 до това на 2025 г. "Орлите" бяха вторият отбор на крилото през кариерата му. За тях бразилецът записа 122 мача, в които вкара 20 гола и даде 28 асистенции. Явно достатъчно принос за продажба на стойност 5.85 милиона евро. Джонатан се завърна в родната Бразилия, където и до момента играе за Атлетико Талерес, който го купи от Лудогорец.

3. Джонатан Кафу

Топ 3 започва с едно от най-разпознаваемите имена в Първа лига през последните години. Бразилското крило пристигна в Лудогорец през лятото на 2015 г. и игра 2 години в Разград. За този период той записа 77 мача във всички тунрири, в които вкара 22 гола и даде 15 асистенции. Статистика, която оставя впечатление, но след изказванията на Владо Стоянов по адрес на Кафу, не знам дали впечатленеито е добро или не. Явно през 2017 г. Джонатан Кафу е оставил прекрасно впечатление на хората от Бордо, които го привлякоха срещу 7.5 милиона евро.

2. Руан Круз

Руан Круз е най-скорошният трансфер. Трансферната му сума трябва да е доста голяма, след като един от най-големите бразилски клубове Ботафого още не я е изплатил на "орлите". Става въпрос за главозамайващите 8 милиона евро, заради които в момента Ботафого има наложена забрана за трансфери и му се налага да изпраща други футболсити под наем в Лудогорец като разменна монета за дълга си към разградчани. Круз, който и в момента е предотстъпен на "орлите" има 107 мача на сметката си със "зелената" фланелка, 37 гола и 14 асистенции.

1. Игор Тиаго

Стигнахме и до големия №1. Единственият изходящ трансфер от Първа лига на стойност над 10 милиона евро. Игор Тиаго пристигна в Лудогорец през зимата на 2022 г. За година и половина в клуба той изигра 55 мача във всички турнири, вкара 21 гола и даде 11 асистенции. Това беше достатъчно на белгийския Брюж да прозре таланта на бразилеца и да го купи от "орлите" за цели 11 милиона евро. От днешна гледна точка това си е направо евтино за Тиаго, който вече играе в английския Брентфорд, а миналата година беше втори в голмайсторската класация на Висшата лига с 22 гола. Над него беше само Ерлинг Холанд, който отбеляза 27 попадения. В момента Игор Тиаго е оценен на 65 милиона евро.

Автор: Николай Илиев

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