Войната в Украйна:

"При 530 случая на морбили, "оптимизират" очите и ръцете на държавата при епидемии": ГЕРБ иска спиране на реформата на РЗИ

19 август 2026, 11:08 часа 461 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"При 530 случая на морбили, "оптимизират" очите и ръцете на държавата при епидемии": ГЕРБ иска спиране на реформата на РЗИ

530 случая на морбили само за една година. Това вече не е статистика. Това е предупреждение. РЗИ не са чиновническа администрация, която може да се „оптимизира“ с една заповед. Те са очите и ръцете на държавата при епидемии.

Това написа председателят на здравната комисия в парламента и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов по повод готвената от "Прогресивна България" здравна реформа в районните здравни инспекции.

По думите му именно в РЗИ-тата се следи епидемиологичният надзор.

Още: Последният служебен министър: Здравната реформа на ПБ ще доведе до срив, цялата власт се съсредоточава в МЗ и НЗОК

"Там трябва да се установи защо регистърът казва „ваксинирано“, а детето няма антитела. Когато има такъв разрив между данните и реалността, проблемът вече не е само медицински. Той е проблем на държавния здравен контрол и достоверността на здравната информация", коментира Ангелов.

Според него при епидемия държавата трябва да бъде по-близо до пациента, не по-далеч.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Затова всяка промяна в структурата на РЗИ трябва да бъде спряна и преосмислена, докато не стане ясно едно: ще стане ли регионалният здравен контрол по-силен или по-слаб?", попита той.

По думите на Ангелов мерките са ясни: проверка на ваксинационните записи, проследяване на партидите, catch-up ваксинация на реално неимунизираните и персонална отговорност при доказано нарушение.

Още: "Една работеща система в България предстои да се разбие": Лекар с реакция на плана РЗИ да бъдат закрити

"Зад административните решения стоят реални деца. Морбили не чака реорганизацията. Държавата трябва да реагира сега!", категоричен е бившият здравен министър.

Спорната промяна

Работеща система в България предстои да се разбие. Това беше мнението на един от първите, коментирали казуса - д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн. Той разкритикува предложението на Министерството на здравеопазването за закриването на 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) като самостоятелни юридически лица, които да бъдат преобразувани в териториални структури на МЗ.

Мярката е част от мащабна реформа на здравната администрация, която предвижда сливане и преструктуриране на редица структури и съкращаване на общо 440 щатни бройки до края на 2028 г.

Промените ще се изпълняват на три етапа и първият етап от реформата предвижда закриването на 28-те РЗИ като самостоятелни юридически лица и превръщането им в териториални структури на МЗ. В момента има 28 отделни РЗИ, всяка със собствен статут на юридическо лице и собствена администрация. Предложението е тези 28 юридически лица да бъдат закрити и на тяхно място в структурата на МЗ да има 28 териториални дирекции "Регионална здравна инспекция“. Те ще останат по места и ще продължат да обслужват гражданите и бизнеса. В тях ще има 3 основни направления: "Надзор на заразните болести"; "Обществено здраве" и "Лабораторни изследвания"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
РЗИ Морбили здравеопазване Костадин Ангелов проф. Костадин Ангелов
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес