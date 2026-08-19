"При 530 случая на морбили, "оптимизират" очите и ръцете на държавата при епидемии": ГЕРБ иска спиране на реформата на РЗИ

530 случая на морбили само за една година. Това вече не е статистика. Това е предупреждение. РЗИ не са чиновническа администрация, която може да се „оптимизира“ с една заповед. Те са очите и ръцете на държавата при епидемии.

Това написа председателят на здравната комисия в парламента и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов по повод готвената от "Прогресивна България" здравна реформа в районните здравни инспекции.

По думите му именно в РЗИ-тата се следи епидемиологичният надзор.

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"Там трябва да се установи защо регистърът казва „ваксинирано“, а детето няма антитела. Когато има такъв разрив между данните и реалността, проблемът вече не е само медицински. Той е проблем на държавния здравен контрол и достоверността на здравната информация", коментира Ангелов.

Според него при епидемия държавата трябва да бъде по-близо до пациента, не по-далеч.

"Затова всяка промяна в структурата на РЗИ трябва да бъде спряна и преосмислена, докато не стане ясно едно: ще стане ли регионалният здравен контрол по-силен или по-слаб?", попита той.

По думите на Ангелов мерките са ясни: проверка на ваксинационните записи, проследяване на партидите, catch-up ваксинация на реално неимунизираните и персонална отговорност при доказано нарушение.

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"Зад административните решения стоят реални деца. Морбили не чака реорганизацията. Държавата трябва да реагира сега!", категоричен е бившият здравен министър.

Спорната промяна

Работеща система в България предстои да се разбие. Това беше мнението на един от първите, коментирали казуса - д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн. Той разкритикува предложението на Министерството на здравеопазването за закриването на 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) като самостоятелни юридически лица, които да бъдат преобразувани в териториални структури на МЗ.

Мярката е част от мащабна реформа на здравната администрация, която предвижда сливане и преструктуриране на редица структури и съкращаване на общо 440 щатни бройки до края на 2028 г.

Промените ще се изпълняват на три етапа и първият етап от реформата предвижда закриването на 28-те РЗИ като самостоятелни юридически лица и превръщането им в териториални структури на МЗ. В момента има 28 отделни РЗИ, всяка със собствен статут на юридическо лице и собствена администрация. Предложението е тези 28 юридически лица да бъдат закрити и на тяхно място в структурата на МЗ да има 28 териториални дирекции "Регионална здравна инспекция“. Те ще останат по места и ще продължат да обслужват гражданите и бизнеса. В тях ще има 3 основни направления: "Надзор на заразните болести"; "Обществено здраве" и "Лабораторни изследвания"