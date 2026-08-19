Кристин Лагард все още не дава отговор дали ще се впусне в президентската надпревара във Франция

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не е подкрепила кандидат за президентските избори във Франция през април догодина и не е обявила собствената си кандидатура, но последните ѝ изказвания оставят отворен въпроса за евентуалното ѝ участие в надпреварата, тъй като рейтингът ѝ в социологическите проучвания остава висок, съобщава френскоезичното радио на медийната компания RTL.

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В интервю за "Лез Еко" от 2 юли Лагард заяви, че "европейският глас трябва да се чуе във френския президентски дебат" и че "Франция ще трябва да вземе смели решения". Попитана дали би подкрепила кандидат или самата тя би се включила в надпреварата, Лагард първоначално отговори "Ще го обмисля", преди да добави: "Не е на дневен ред".

Лагард, която ще бъде на 71 години по време на изборите, насрочени за април, има дългогодишна кариера като адвокат и политик. Тя е била министър на икономиката и финансите на Франция и е първата жена, заела този пост, преди да оглави Международния валутен фонд (МВФ), а впоследствие и ЕЦБ.

Според френски политически представители едно от предимствата ѝ е, че има сравнително малко преки политически противници. Работата ѝ във Франкфурт я държи далеч от всекидневните политически конфликти във Франция, макар че при евентуална кандидатура вероятно ще бъде атакувана заради назначаването си на поста в ЕЦБ по времето на настоящия президент Еманюел Макрон, отбелязва сайтът на RTL, цитиранот БТА.

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В интервю за "Евронюз" тя подчерта, че в момента не е кандидат за какъвто и да е политически пост, но настоя, че Европа трябва да остане рамката, в която действат държавите членове, включително Франция.

Очаква се на 12 септември Кристин Лагард да бъде почетен гост на традиционния Фестивал на ябълките в Нормандия - събитие, за което се спекулира, че може да бъде разглеждано като "политическо" и в каквито участват повечето кандидат-президенти.

Тя вече заяви, че не възнамерява да напуска ЕЦБ преди 2027 г., но според френски медии остава въпросът дали ще изпълни мандата си до края му през октомври или би го прекратила по-рано, например през януари, за да се включи в президентската кампания.