Пешеходец беше ударен и загина на магистрала "Хемус"

Трагичен инцидент на автомагистрала "Хемус" със загинал пешеходец край Нови пазар. За това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Заради инцидента се наложи времена организация за автомобилите, пътуващи по автомагистрала „Хемус“, в участъка от Шумен до Нови пазар, през път I-2.

В последствие обаче от полицията съобщиха, че във въпросния участък движението е възстановено.

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В 05:11 часа тази сутрин в дежурната част на полицията в Шумен е получен сигнал за ударен човек на автомагистрала "Хемус" в участък с въведена временна организация. Към мястото на произшествието са насочени екипи на полицията и пожарната. Изяснено е, че произшествието е станало на около 300 метра след бензиностанция край Нови пазар, в посока към Варна. На място е пристигнала оперативна група за изясняване на ситуацията. Евентуален извършител не е установен, предаде БТА.

Органите на реда са установили самоличността на загиналия пешеходец - той е 52-годишен мъж. Малко по-късно, в хода на проведени действия, е установен и мъж, водач на товарен автомобил, като предстоят действия по изясняване на съпричастността му към произшествието.

Образувано е досъдебно производство. Извършва се оглед на място.

Общо 41 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в Шуменско през първите 6 месеца на 2026 година.

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