Защитник на отбор от Първа лига е бил предложен на Левски, „сините“ могат да го отмъкнат без пари през лятото

Защитник на отбор от родната Първа лига е бил предложен на ръководството на Левски за лятната селекция в тима. Става въпрос за бранителя на Арда Кърджали Давид Акинтола. Това съобщиха колегите от „Arenasport“. Според информациите „сините“ могат да привлекат нигериеца без да плащат трансферна сума за правата му, тъй като договорът му с родопчани изтича след края на настоящия сезон.

Договорът на Давид Акинтола с Арда изтича

Давид Акинтола пристигна в Арда в края на декември 2024 година, след като дълго време бе без отбор. Африканският защитник бързо се утвърди като един от водещите играчи на кърджалийци и до момента има на сметката си 53 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с три попадения и две асистенции. Наскоро от Арда му предложиха нов договор, но на този етап няма изгледи, че Акинтола ще го подпише. Затова и в последно време треньорът на родопчани Александър Тунчев разчита по-рядко на 25-годишния бранител.

Бранителят може да играе и като дефанзивен полузащитник

Акинтола може да свърши добра работа на Левски. Причината е, че освен като централен защитник, той може да играе и като дефанзивен халф. „Сините“ имат нужда от подсилване на тази позиция, тъй като бъдещето на Георги Костадинов и Карлос Охене изглежда доста несигурно. През лятото първият може да обяви края на кариерата си, докато ганаецът е с изтичащ договор и най-вероятно няма да получи предложение за неговото удължаване.

