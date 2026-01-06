Звезда на Левски може да се озове в Турция

Левски може да загуби една от звездите си, въпреки че е близко до подписване на нов договор. Става въпрос за Кристиан Димитров. Защитникът е получил много добра оферта от турски отбор, която може да го изведе от „Герена“. Това ще промени плановете за бъдещето както на защитника, така и на Левски, тъй като Димитров беше обещал да подпише нов договор и оставаха само малки детайли за уточняване.

Турският клуб изкушава Кристиан Димитров с голяма заплата

Според колегите от „Мач Телеграф“ Кристиан Димитров може да не подпише нов договор с Левски, тъй като отбор от Истанбул го изкушава с висока заплата. Защитникът вече си издейства по-високо възнаграждение на „Герена“, ако реши да преподпише със „сините“, но и то едва ли може да се мери с турските пари. В момента има три клуба от Истанбул, които са в нужда от играч като Кристиан Димитров.

Три турски отбора искат да се подсилят в защита

Това са Еюпспор, Фитих Карагюмрюк и Касъмпаша. Те ще търсят нови попълнения на всяка цена и няма да пестят средства. Причината е една и за трите отбора – представиха се лошо през първия полусезон, особено в защита, и сега са застрашени от изпадане. Фитих Карагюмрюк е на последната 18-та позиция и е допуснал 32 гола в 17 мача. Еюспор е 17-ти, като е инкасирал 24 попадения. Касъмпаша е единственият отбор извън зоната на изпадащите. Намира се на 14-тата позиция и е допуснал 24 гола.

