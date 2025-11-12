Любопитно:

Засилени мерки: Ердоган и Румен Радев сядат един до друг да гледат на живо Турция - България?

12 ноември 2025, 13:01 часа
Президентите на България и Турция - Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган, се очаква да гледат заедно на живо срещата между националните отбори на двете страни в предпоследен мач от световните квалификации за Мондиал 2026. Двубоят ще се изиграе на 15 ноември от 19:00 часа на стадион "Матлъ" в Бурса, а местните медии съобщават за засилени мерки за сигурност около двубоя, което по всяка вероятност е свързано с очакваното посещение на държавните глави на двете страни.

Засилени мерки за сигурност преди двубоя Турция - България в Бурса

На този етап няма официална информация дали Румен Радев действително ще присъства на двубоя с Турция, но множество източници в Турция съобщават, че това ще се случи. На този етап се знае, че ще има засилени мерки за сигурност около стадиона и в целия град, като ще бъдат организирани допълнителни пропусквателни пунктове около стадиона. Очаква се засилена охрана на ключови места в града, а хора, които са употребили алкохол, няма да бъдат допускани на стадиона.

България - Турция

Иначе Турция се нуждае от поне точка, за да си осигури участие в плейофите за Световното първенство през 2026-та. Тимът има 9 точки и е на втора позиция в групата, като е на 3 точки от лидера Испания и на 6 пункта пред третия Грузия. България пък е на дъното на таблицата с 0 точки след четири поредни загуби, като вече загуби и теоретични шансове да се класира за Мондиала в Северна Америка. За последно страната ни игра на световно първенство през 1998 г.

