"Усети Банско" - Довери се на пътя: Фестивал, който кани хората да преживеят Банско и себе си по нов начин

Има места, които не се помнят с това как изглеждат, а с това как са ни накарали да се почувстваме. Банско е едно от тях. Това лято за втора поредна година градът отново ще отвори пространство за срещи, творчество и откривателство чрез фестивала "Усети Банско" на 21, 22 и 23 август. В продължение на три дни жители и гости на града ще могат да се включат в разнообразна програма, създадена така, че да провокира любопитството и въображението. Вместо да бъдем просто зрители, фестивалът ни кани да бъдем участници.

В сърцето на фестивала стои Сетивният тур - необикновено преживяване, изградено като сетивен лабиринт, който превежда участниците през емблематични места в Банско чрез звук, аромат, допир, вкус, общуване... а понякога и чрез липсата им. Тази година Сетивният тур носи името "Довери се на пътя" - идея, която стои в сърцето на цялото преживяване. Понякога най-хубавите неща започват без да знаеш накъде ще те отведе пътят. Нужно е само да му се довериш и да направиш първата крачка.

От петък до неделя посетителите ще могат да се включат в Сетивния тур, което се случва само в рамките на тези три дни и никога няма да се повтори по същия начин. Той не може да бъде разказан - той трябва да бъде изживян. Влизаш сам, а излизаш дълбоко свързан със себе си, с другите и с духа на Банско. Всеки го преживява по свой начин. Отвъд думите.

Освен Сетивния тур, фестивалът предлага богата програма за всички възрасти. През трите дни посетителите ще могат да участват в творчески работилници, да се срещнат с изкуството и да бъдат част от събития, които събират хората чрез музика, творчество, движение и игра.

В петък фестивалът започва с викторина, посветена на банския език, която ще запознае посетителите с богатството на местния говор и ще предложи награди за най-добрите участници.

В събота центърът на Банско, срещу Туристическия информационен център, ще се превърне в сцена за музика, светлина и срещи. Концертът на Петър Йорданов - Бъни и Веселин Митев от "Исихия" ще бъде съпроводен от специално създадена светлинна инсталация, която ще бъде част от цялата концертна вечер.

Кулминацията на вечерта ще бъде първото гостуване в Банско на Chamberlight Quartet, който специално за фестивала ще се представи като струнен квинтет със специалното участие на контрабасиста Кристиан Косев - дългогодишен музикант в Симфоничния оркестър на БНР и чест сценичен партньор на ансамбъла. Музикантите са подготвили специална програма, която съчетава музиката на Астор Пиацола с някои от най-обичаните песни на всички времена. Именно по време на този концерт светлинната инсталация ще се разгърне в пълния си мащаб, превръщайки музиката, светлината и пространството в едно общо аудиовизуално преживяване.

В събота и неделя сутрин Градският парк ще оживее с активности, посветени на движението сред природата. Малки и големи ще могат да се включат в разнообразни занимания на открито, които насърчават движението, играта, общуването и връзката с природата.

През двата дни Центърът за работа с деца на ул. "Яне Сандански" №9 ще бъде домакин на творчески работилници за деца и възрастни, а най-малките посетители ще могат да се насладят на кукления спектакъл с музика "Роден под щастлива звезда", който ще ги отведе в свят на въображение, музика и приказни истории.

"Усети Банско" съчетава традиция и съвременна култура, местна идентичност и новаторски артистични форми. Това е покана да си припомним колко рядко днес забавяме темпото и обръщаме внимание на това, което чуваме, докосваме, помирисваме и усещаме.

Защото понякога е достатъчно само да се довериш на пътя, за да откриеш нещо, което не си търсил, но винаги си имал нужда да намериш.

Фестивалът се осъществява с подкпрепата на Община Банско.

Пълната програма, информация за всички събития и възможност за закупуване на билети можете да откриете на официалния сайт на фестивала: https://usetibansko.com/. Следете и страниците на събитието във Facebook и Instagram.