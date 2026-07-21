Паднали дървета, улици под вода и спрян футболен мач: Картината след бурята, ударила редица градове

Редица области на сраната бяха ударени снощи от мощна буря с ураганен вятър, проливен дъжд и градушки. Най-тежка е обстановката в Югозападна България и Пловдивско.

В Пиринско стихията причини сериозни щети в Пиринско. В общините Санански и Петрич гасиха пожари, вероятно предизвикани от мълнии. Областният управител активира системата BG-ALERT с предупреждение за втора очаквана буря.

Паднали дървета и наводнени улици

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Бурята в Благоевград изкорени дървета, които причиниха сериозни щети на сгради и автомобили. Паднало дърво блокира движението по една от основните улици в областния център "Ал.Стамболийски". Други дървета нанесоха сериозни щети на заведения и търговски обекти в центъра.

Сериозна авария на довеждащия водопровод наводни пък пътя от града към крайградския парк "Бачиново" и наруши водоподаването. Бурята събори и сфетофара в центъра на Кресна.

На Главен път Е-79 през Кресненското дефиле падна скална и земна маса и докато пристигнат екипите за разчистване, се образуваха километрични опашки от леки коли и камиони и в двете посоки.

Непроходими са десетки пътища между населените места в общините Петрич, Сандански и Струмяни, като има информация и за прекъснато електроснабдяване.

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В 22.40 часа областният управител на Благоевград Васил Трендафилов задейства системата BG-ALERT на ниво предупреждение за очаквана втора силна буря. Призивът към всички бе да се приберат по домовете си или да са на безопасно място, както и да не предприемат пътуване, предаде БНР.

Гръмотевична буря с проливен дъжд и силен вятър връхлетя и Пловдив и остави под вода улици и булеварди. Заради обилния дъжд шахтите на успяваха да поемат водата. Улиците и големите булеварди бяха почти непроходими. На някои места в града имаше и градушка. Много шофьори спираха, за да изчакат бурята да утихне, преди да продължат.

Движението в много части на града беше сериозно затруднено, на места има все още проблеми.

Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Има нанесени и материални щети върху паркирани автомобили.

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Вода е навлязла в част от подлезите. Общинските фирми ще извършат огледи и ще разчистват там, където се налага.

Отменен футболен мач

Заради бедствената обстановка бе отложен футболният сблъсък между отборите на „Ботев“ и „Локомотив“ (София). Двубоят ще се доиграе утре вечер по същото време.

Бурята над Пловдив прекрати в 5-ата минута при 0:0 мача от 1-ия кръг на първенството и той ще се доиграе във вторник от 21.30 ч.

Първоначално съдията Димитър Димитров от София прибра двата отбора заради проливния дъжд с идеята след подобряване на условията да поднови играта. Но дъждът не спираше, а след 13 минути престой в съблекалните, съдията и капитаните на двата отбора излязоха на терена, за да инспектират условията.

Дъждът не намаляваше, а топката не можеше да отскача от терена. След това реферът в консултация с делегата на срещата Станислав Вълков взе решение да сложи край на срещата. По Наредбата на БФС за първенствата и турнирите мачът ще се поднови утре по същото време със същия начален час и със същите състави, които са напуснали терена в момента на прекратяването на срещата.

Срещата започна в насрочения час 21.30 часа, когато над града и стадион „Христо Ботев“ вече валеше много силно. Проливният дъжд беше съчетан с много силен вятър, започна и градушка, а и имаше гръмотевици, като времето стана твърде опасно време за здравето на играчите.

Ситуацията в Ямболско и по магистрала "Тракия"

Бурята засегна и северната част на Ямболска област. Без ток за няколко часа останаха 5 села в общините Тунджа и Стралджа. Областният управител Георги Чалъков съобщи, че екипите отстраняват авариите и токът вече е възстановен.

Възстановено е и движението по автомагистрала "Тракия" в посока София. Преминаването бе блокирано за повече от 5 часа в района на Карнобат поради тежка катастрофа с ТИР и последвалото разчистване на платното.