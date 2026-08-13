Кога ще е готов обходът на Кресна: Регионалният министър с добри новини

Регионалният министър арх. Иван Шишков обяви добри новини за дълго чакания обходен път на град Кресна. Очаква се пътят да бъде завършен до края на следващата година. Това стана ясно от думите на регионалния министър по време на инспекция на строителството на трасето, предаде БТА. „Доволен съм от напредъка, строителството се движи. Очаквам до края на другата година да бъде завършено“, каза арх. Иван Шишков.

На инспекцията присъстваше и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, областният управител Васил Трендафилов и депутати.

Сложно трасе

Строителството на трасето започна на 27 ноември м. г. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на обходния път, който ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движението.

Шишков отбеляза, че трасето е сложно, но фирмата работи активно и към момента няма пречки пред строителството.

Възможните пречки

Като възможен проблем той посочи необходимостта от допълнително отчуждаване и одобряване на около километър и половина от трасето, което вече е било направено.

„Единствената пречка можеше да се случи, ако не бяхме доотчуждили и не бяхме доодобрили този километър и половина“, коментира министърът.

Припомняме, че вчера по решение на правителството се отчуждиха имоти, необходими за изграждане на автомагистрала „Струма“ лот 3.2.2 на територията на община Кресна, област Благоевград. Имотите са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен план за трасето. Те се намират в землищата на село Ощава и гр. Кресна.

Средствата за обезщетяване на собствениците се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От своя страна земеделският министър Пламен Абровски заяви, че последната пречка пред строителството на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле е отстранена. Става въпрос за близо 80 декара горски територии, които са били включени като гори във фаза на старост след одобряването на подробния устройствен план за трасето. ОЩЕ: АМ "Струма" е наследството на безпътицата в пътното строителство (ВИДЕО)