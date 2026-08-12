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Границата между изкуството и подигравката с религията: Главното мюфтийство с позиция след Банско джаз фестивал

12 август 2026, 11:29 часа 224 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Границата между изкуството и подигравката с религията: Главното мюфтийство с позиция след Банско джаз фестивал

Главното мюфтийство в Република България изразява своето безпокойство от представянето на художествено съдържание от групата Neravitim в рамките на джаз фестивала в Банско, се казва в позиция на мюфтийството. От религиозната институция считат, че начинът, по който традиционно за мюсюманките облекло е използвано от членове на групата, внушава неуважение и подигравка към религията, традициите и достойнството на нашата общност.

Кадри публикувани от официална "Фейсбук" страница на "Асоциация за развитие, популяризиране и реклама на Банско" - АРПРБ показват изпълнители на сцената с традиционни мюсюлмански дрехи по време на фестивала.

Позицията на мюфтийството

"Признаваме свободата на изкуството и творческото изразяване като основополагащи ценности на демократичното общество. Същевременно тази свобода следва да бъде съпътствана от отговорност и уважение към различните религиозни и културни ценности", посочват от мюфтийството.

Според тях културните събития, особено когато се провеждат с публична и институционална подкрепа, следва да насърчават взаимното уважение, диалога и разбирателството, а не да създават усещане за надсмиване и противопоставяне. 

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"Независимо от намеренията на артистите, използването на религиозно разпознаваеми символи или образи може да бъде възприето като подигравателно от членовете на съответната общност. Поради това призоваваме за повишено внимание и отговорност при подбора на културно съдържание, особено в период на тежки международни конфликти и силно обществено напрежение", се казва в позицията. 

В същото време от мюфтийството подчертават, че настоящата позиция не е насочена срещу конкретни лица заради тяхната националност, етнически произход или религиозна принадлежност.  ОЩЕ: Мюсюлманите у нас избраха нов главен мюфтия

 

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Банско Мюсюлмани Главно мюфтийство Банско джаз фестивал
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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