Границата между изкуството и подигравката с религията: Главното мюфтийство с позиция след Банско джаз фестивал

Главното мюфтийство в Република България изразява своето безпокойство от представянето на художествено съдържание от групата Neravitim в рамките на джаз фестивала в Банско, се казва в позиция на мюфтийството. От религиозната институция считат, че начинът, по който традиционно за мюсюманките облекло е използвано от членове на групата, внушава неуважение и подигравка към религията, традициите и достойнството на нашата общност.

Кадри публикувани от официална "Фейсбук" страница на "Асоциация за развитие, популяризиране и реклама на Банско" - АРПРБ показват изпълнители на сцената с традиционни мюсюлмански дрехи по време на фестивала.

Позицията на мюфтийството

"Признаваме свободата на изкуството и творческото изразяване като основополагащи ценности на демократичното общество. Същевременно тази свобода следва да бъде съпътствана от отговорност и уважение към различните религиозни и културни ценности", посочват от мюфтийството.

Според тях културните събития, особено когато се провеждат с публична и институционална подкрепа, следва да насърчават взаимното уважение, диалога и разбирателството, а не да създават усещане за надсмиване и противопоставяне.

"Независимо от намеренията на артистите, използването на религиозно разпознаваеми символи или образи може да бъде възприето като подигравателно от членовете на съответната общност. Поради това призоваваме за повишено внимание и отговорност при подбора на културно съдържание, особено в период на тежки международни конфликти и силно обществено напрежение", се казва в позицията.

В същото време от мюфтийството подчертават, че настоящата позиция не е насочена срещу конкретни лица заради тяхната националност, етнически произход или религиозна принадлежност. ОЩЕ: Мюсюлманите у нас избраха нов главен мюфтия