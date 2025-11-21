Войната в Украйна:

21 ноември 2025, 09:38 часа 284 прочитания 0 коментара
Силен дъжд наводни път в Благоевградско

За силен дъжд и наводнена настилка по път I-1 в района на Благоевград предупреждават от Агенция “Пътна инфраструктура“, цитирани от БТА. Оттам призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка от км 355 до км 364 на път I-1.

Облачно и дъждовно е времето в района на Благоевград. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, по-значителни в югозападните райони.

В планините ще е предимно облачно, на много места в масивите от Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг.

Спасиана Кирилова
