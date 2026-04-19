В капан: Председател и секретар на РИК заседнаха в асансьор

Председателят и секретарят на РИК - Благоевград пострадаха след авария на асансьора в сградата на Областна администрация. Инцидентът е станал малко преди 10:00 часа, предава Нова телевизия.

Минути преди началото на редовна пресконференция на РИК, аварира асансьорът, в който пътуваха Мартин Бусаров и Йорданка Борисова. Двамата останаха заседнали в асансьора повече от половин час.

На място незабавно е започна спасителна операция, като служители и техници са работили близо 30 минути за освобождаването на блокираните в кабината.

След като бяха изведени от техническо лице, обслужващо машината, двамата заявиха, че председателят на РИК е поел удара от рязкото спиране на асансьора и е получил лека травма на ръката. Той е бил транспортиран до спешно отделение за преглед и медицинска помощ.

Заради случилото се, планираният брифинг на РИК Благоевград бе отложен за по-късен час.

