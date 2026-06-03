ЕБВР понижи прогнозата си за икономическия растеж по света

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) понижи днес прогнозата си за настоящата година за икономическия растеж на държавите по света, в които инвестира. Финансовата институция посочи, че рязкото покачване на цените на енергията, предизвикано от войната в Близкия изток, е засегнало Европа по-силно, отколкото САЩ. Това се подчертава в най-новият доклад на банката за икономическите перспективи в световен мащаб.

Растежът ще се забави до 3,1 на сто

ЕБВР очаква общият икономически растеж за регионите по света, в които инвестира, обхващащ над 35 държави, да се забави до 3,1 на сто през 2026 г. спрямо ръст от 3,4 на сто през предходната година.

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Това представлява намаление с 0,5 процентни пункта в сравнение с прогнозата, публикувана през февруари, когато финансовата институция обяви, че очаква ръст от 3,6 на сто тази година.

ЕБВР остави без промяна прогнозата си за икономически растеж на България. Банката прогнозира икономически растеж от 2,7 на сто, което съвпада с предходната прогноза.

Конфликтът в Близкия изток представлява „допълнителен шок за регионите, които вече са засегнати от слабост в производствения сектор и крехкото състояние на публичните финанси“, обяви в прессъобщение главният икономист на ЕБВР Беата Яворчик.

Най-съществено е понижението на прогнозата за Южния и Източния средиземноморски регион, който включва Египет, Ирак, Йордания, Мароко, Тунис и Ливан, където Израел засилва операциите си срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

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За Ливан ЕБВР вече очаква икономиката да се свие с 2 на сто през тази година, докато през февруари прогнозираше растеж от 4 на сто. Институцията предвижда възстановяване на икономическата активност през следващата година, „при условие, че мирът бъде възстановен“.

Като основни фактори за влошаването на перспективите банката посочва поскъпването на петрола и природния газ, нарушенията в морския транспорт през Ормузкия проток, както и нарастващата разлика в енергийните разходи между Европа и САЩ. Според ЕБВР цената на природния газ в Европа вече е над пет пъти по-висока от тази в САЩ.

Европа, която е по-зависима от вноса на енергийни продукти, е допълнително натоварена от цените на електроенергията, които остават значително по-високи от американските и поставят в неблагоприятно положение енергоемките индустрии, отбелязва още банката.

ЕБВР посочва също, че инфлацията във всички региони, в които инвестира, която се бе забавила в края на 2025 г., е обърнала траекторията си тази година, водена главно от покачващите се цени на енергията и храните.