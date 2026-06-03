"Таралеща" излиза преди The Wailers за концерта им в София

Една от любимите български групи "Таралеща" се присъединява към концерта на The Wailers на 15 юли на Vidas Art Arena. С него легендарната реге формация ще отбележи 50 г. от издаването на един от емблематичните си албуми - "Rastaman Vibration". Билети за събитието има в мрежата на Ticket Station на цени от 40 евро.

Едва ли има някой, който не си е припявал: "А лятото е само наужким, замирише ли на печени чушки". Този и още много други от големите си хитове, "Таралеща" ще изпълни на подгряващото шоу преди The Wailers.

Групата е създадена през 2019 г. от Митко Таралежков, а в нея се включват талантливи изпълнители от различни музикални среди. В бандата са още: Илко Градев (акордеон), Дани Огнянов (бас), Александър Михайлов (кавал и саксофон), Невен Кидеров (перкусии) и Асен Хайдутов (барабани).

Още: Rusita дава началото на вечерта на Крис Айзък в България на 22 юни

Техният дебютен албум "Няма смисъл" (2019 г.) включва уникално звучене, съчетаващо афро ритми с реге и балкански мелодии. С неговото успешно представяне с концерти в София, Бургас и Варна, групата бързо се нарежда сред отличаващите се изгряващи артисти на българската сцена. Въпреки че прекъсват турнето си през 2020 г. заради пандемията, успяват да съберат множество верни фенове с участия по фестивали и открити сцени.

"Таралеща" има още два студийни албума зад гърба си. С "Един гъз място в Рая" (2021 г.) групата е отличена за "Песен на годината" и "Победител на годината" от радио Z-Rock в класацията "Трамплин". Година по-късно издават и "Идея за сън", включващ осем парчета, сред които са "Окачен таван", "Тъмно е" и "Тролей".

Концертите им са истинско преживяване с много танци и живи песни, на които публиката знае текстовете от началото до края. Те пеят за лятото, за слънцето, за чушките, дори за "Нефтохим", но съвсем наскоро групата показа и една друга страна - с по-мрачно и меланхолично звучене, с новия си албум "Таралеща на морфин". Той вече беше представен и записан на живо и предстои да излезе в музикалните платформи. Зад идеята стои Митко Таралежков (вокал и китара), който превежда текстове на американската група Morphine на български език.

Още: Bulgarian Cartrader се завръща в София с нова музика и специален концерт

Миналата година "Таралеща" подгряваха концерта на Manu Chao и S.A.R.S, като са споделяли една сцена и с Foltin, Django Ze, Хиподил, Контрол, P.I.F. Това лято предстои да подгреят и The Wailers.

Легендарната реге група пристига в София със сетлист, побиращ най-силните моменти от каталога ѝ – от емблематичните песни на Bob Marley до новите ѝ композиции. С концерта си, част от юбилейното турне "50 Years of Positive Vibrations", формацията ще върне публиката към един от най-ярките периоди на Bob Marley & The Wailers. Групата под ръководството на Aston Barrett Jr., син на Aston "Familyman" Barrett, поддържа живо наследството на The Wailers с дълбоко уважение и отговорност към корените. Но и не се осланя единствено на песните, превърнали се във вечни хитове, а продължава да създава нова музика.

Билети за концерта на The Wailers и "Таралеща" може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 40 евро. Актуална информация за събитието следете тук.