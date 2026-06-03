Иран атакува американски цели в Персийския залив (ВИДЕО)

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че е унищожило множество ирански дронове и ракети и е нанесло удари в "самоотбрана" срещу остров Кешм в отговор на "опитите за атаки от страна на Иран" в Близкия изток, съобщи АП. Две ирански ракети, изстреляни към Кувейт, не са достигнали целта си, а три, насочени към Бахрейн, са били пресечени от силите на САЩ и Бахрейн, съобщи CENTCOM на X. Още: Отказал да се подчини: САЩ стреляха по танкер, опитал да пробие блокадата край Иран (ВИДЕО)

🇸🇦 SIRENS in Saudi Arabia, Air Defenses Active in Response to Missile Alerts



🇰🇼 Footage of the moment of the U.S. Patriot Defense Missile Falling on Kuwait Street



🇧🇭 Reports Iran is ATTACKING the U.S. Navy 5th fleet HQ, Manama Bahrain. https://t.co/agP48rSzRt pic.twitter.com/MJdqDgrWBc — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 2, 2026

Активна война, свалени дронове

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Американските военни също така заявиха, че са свалили три ирански дрона, които са били изстреляни срещу "цивилни моряци", и че ударите им върху остров Кешм са били насочени срещу иранска военна наземна контролна станция.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция даде своя версия за ескалацията, като заяви, че е нацелила кораба "Паная", свързан със САЩ, в отговор на американски удар срещу ирански танкер близо до Ормузкия проток.

Тя добави, че е отвърнала на удара по остров Кешм, като е атакувала "американска въздушна и хеликоптерна база в страна от региона" и щаба на Петата флота на САЩ, според иранската телевизия Press TV.

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