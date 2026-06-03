Целувка с класа: Дуа Липа сподели първи лични снимки от сватбата си с Калъм Търнър

Дуа Липа и Калъм Търнър може и да изненадаха почитателите си с тайно сключване на брак, но когато певицата сподели лични снимки от церемонията, вълнението е още по-голямо. Изпълнителката на "Levitating" зарадва последователите си в социалните мрежи с първи лични снимки, направени малко след като каза голямото "да" на Търнър. Към публикацията си в Instagram, тя не добави емоционален текст с любовно послание или романтичен обет към съпруга си, а само допълни снимките с датата на специалния ден - 31 май.

Кадрите, които избра са Липа да покаже, са само 4, но достатъчни, за да представи най-важните моменти.

На първата снимка, която е черно-бяла, влюбената Дуа Липа целува Търнър, седнала в скута му. Лицата им са скрити зад широкополата ѝ шапка, което допълнително придава класическо ретро излъчване на кадъра. На друга снимка Липа се усмихва, позирайки в елегантния си булчински тоалет, състоящ се от сако в цвят слонова кост с подчертана талия и златисти декоративни копчета, комбинирано с асиметрична пола в същия стил.

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Трета снимка показва сияещите младоженци, хванати за ръце, докато напускат мястото на церемонията — Old Marylebone Town Hall в Лондон. На последната снимка от поредицата - също толкова романтична като останалите, Липа и Търнър отново се държат за ръце, докато слизат по стълбище.

Сватбените тържества за двойката далеч не са приключили. Според информации, Липа и Търнър планират да организират втора, по-мащабна празнична церемония в Сицилия този уикенд.

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